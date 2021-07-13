〈財報〉企業併購升溫+釋放30億美元貸款損失準備 小摩Q2獲利翻倍

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 周二 (13 日) 公布 2021 年第 2 季財報，因貸款利潤和交易收入下滑，營收按年減 7%，然而，隨著經濟環境改善帶動企業併購活動升溫，加上釋出 30 億美元貸款損失準備金，Q2 淨利較去年同期成長 1.5 倍。

財報發布後，周二 (13 日) 美股盤前交易，摩根大通 (JPM-US) 一度跌逾 1%，隨後跌勢收斂至 0.4%，截稿前暫報 157.3 美元。今年迄今，小摩已漲 24%，超過標普 500 指數的 17%。

小摩盤前小跌 0.44% (圖：Google)

2021 年 Q2 財報關鍵數據：

營收：313.95 億美元，年減 7%，季減 5%，Refinitiv 分析師平均預期為 299 億美元

淨利：119.5 億美元，年增 155%，季減 16％

稀釋後每股淨利 (EPS)：3.78 美元，年增 174%，季減 16%，Refinitiv 分析師平均預期為 3.21 美元

(圖：摩根大通)

營收按業務拆分：

消費銀行業務：127.6 億美元，年增 3%，季增 2%，FactSet 預期 124.2 億美元

企業與投資銀行業務：132.1 億美元，年減 19%，季減 10%，FactSet 預期 121.9 億美元

商業銀行業務：24.8 億美元，年增 3%，季增 4%

資產和財富管理業務：41.1 億美元，年增 20%，季增 1%

Q2 交易熱潮稍微降溫，使交易收入年減 30%，至 68 億美元。固定收益交易營收報 41.6 億美元，年減 44%，股票交易營收報 27 億美元，年增 13%。

然而，小摩執行長 Jamie Dimon 表示，隨著整體環境持續改善，繼 Q1 釋出 52 億美元的貸款損失準備金後，小摩 Q2 釋出 30 億美元準備金，帶動淨利成長 23 億美元，每股淨利增加 75 美分。

此外，受惠於活躍的企業併購活動，全球投行手續費收入較去年同期飆增 25%，至 35.7 億美元，創下歷史新高，帶動投行營收報 34 億美元，年增 1%，高於市場預期。