美股散戶6月買超逾280億美元 創7年來新高

美股散戶熱情持續升溫，6 月淨買入股票和類股票基金總額達 280 億美元，創下 7 年以來新高；此外，今年上半年美股市場新增證券戶超過 1000 萬戶，超越去年全年總數。

當美股拉回整理時，大部分散戶依舊非常樂觀。根據 Vanda Research 數據顯示，6 月 18 日美股三大指數齊步大跌時，美國散戶當日逢低淨買超逾 20 億美元，隨後三大指數再度上攻創新高，進一步增添散戶們的信心。

這場資金派對，與美國聯準會 (Fed) 貨幣寬鬆政策密切相關，過去 15 個月，Fed 再度增加 3.75 兆美元的資產；與此同時，拜登政府也大規模推出六輪約 3.4 兆美元的財政計畫，使得美國民眾滿手現金，進而投入股市追求更高收益。

另一方面，全球股市上半年狂吸金 5100 億美元，創下記錄新高，是 2017 年的 2.6 倍。美國銀行統計，如果將上半年資金流入規模以年化計算，這一金額將超過過去 20 年資金變動的總和。

目前 Fed 仍透過量化寬鬆向市場注入流動性，華爾街機構預計，未來 2 個月內，將有 2500 億美元資金透過 QE 湧入市場。分析師指出，只要美股保持漲勢，大量資金就會繼續湧入指數型股票基金 (ETF)，因為近期部分大型投資機構正將資金從大宗商品市場撤出，轉抱 ETF。

相較於散戶的狂熱，專業基金經理人對美股前景則抱持審慎態度，隨著股市走高，機構的持股仍在減碼，市場上的總槓桿甚至有所下降，觸及去年 10 月以來的新低。