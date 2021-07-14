傳新冠疫苗對病毒變異株抗體差 高端將提告

市場傳，高端疫苗 (6547-TW) 開發的新冠疫苗，對抗新冠病毒原始株數據不佳，對此，高端 13 日澄清，根據試驗資料顯示，受試者進行偽病毒中和抗體測試，數據結果正向，對不實陳述已委請律師提告。

市場近期傳出，高端新冠疫苗對 Delta 變異株的中和抗體平均值，僅有對新冠病毒原始株的 16 分之 1，且對 Beta 變異株的中和抗體平均值，僅有對新冠病毒原始株的 10 分之 1。

市場傳言也提到，中研院執行的高端疫苗小鼠 AAV 攻毒報告顯示，小鼠感染 5 天後的肺部病毒數據表現不佳，低中高劑量與對照組差異不大。

對此，高端澄清，關於疫苗對變異株的評估，據公司今年 3 月發表資料顯示，藉由大鼠和臨床一期受試者血清，以野生型、D614G、英國 B.1.1.7、和南非 B.1.351(Beta 株) 型進行偽病毒中和抗體測試，皆呈現優異數據，其中，對 Beta 株中和抗體效價下降約 7 倍，與其他已上市之 mRNA 疫苗趨勢相近。

高端指出，由於 Delta 偽病毒中和抗體實驗進行時，國內無 Delta 病毒株可供實驗，因此尚未與野生活病毒完成確效比對，不過偽病毒在 Delta 中和抗體數值為 5-7 倍降低、非外界稱 16 倍降低，此數據同樣與國際其他已上市疫苗趨勢一致。

針對小鼠攻毒試驗，高端表示，該試驗已證明疫苗具有保護力，小鼠不論施打低中高劑量之疫苗，肺部可偵測的病毒數量皆呈現極顯著降低，另外，低中高劑量的小鼠在攻毒後體重持續增加，相較對照組則因染病體重下降達 20%，證實疫苗保護小鼠沒有生病。

高端強調，已委請律師提出刑事告訴與民事求償，並同時函請調查局、地檢署、金管會、衛福部及相關主管機關調查，以正視聽。