〈台股盤前要聞〉長江存儲遭制裁助漲NAND、致伸今年獲利挑戰新高 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，美國眾議院議員傳要求商務部將長江存儲列入出口管制實體清單，若供給減少，將助長第三季 NAND Flash 價格漲勢；智慧音箱等聲學產品進入出貨旺季，致伸估下半年獲利將大幅成長，全年有機會創新高。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

長江存儲遭制裁助 NAND 漲勢再拉升 記憶體模組廠受惠

美國眾議院議員傳要求美國商務部將長江存儲列入出口管制實體清單，法人認為，長江存儲若遭制裁，產業供給減少，可望「助漲」第三季 NAND Flash 價格漲勢，包含群聯 (8299-TW) 與威剛 (3260-TW) 在內等廠商，營運可望受惠。閱讀全文...

致伸聲學產品進入銷售旺季 今年獲利可望創新高

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 昨 (13) 日召開股東會，展望後市，公司看好智慧音箱等聲學產品進入出貨旺季，加上 PC、電競等需求動能延續，樂觀看待獲利，下半年整體將較上半年大幅成長，法人估，全年營收有望年增 15% 起跳，每股純益將超越 2019 年 4.8 元、衝新高。閱讀全文...

電視面板價格反轉向下 研調估 32 吋下半年跌幅將逾 2 成

面板產業最長復甦周期恐止步，研調機構 DSCC 繼看壞電視面板拉貨動能後，最新報告認為，各尺寸面板將在 6、7 月到達高峰後，開始反轉向下，預期下半年 32 吋電視面板跌幅將達逾 2 成、75 吋也將回落約 6%，但整體面板價格仍將高於去年底水準。閱讀全文...

京元電上調資本支出至 160 億元 增幅達 7 成創歷史新高

測試大廠京元電 (2449-TW) 昨 (13) 日公告，為配合營運擴充產能，董事會決議提高今年資本支出至 160 億元，調升幅度高達 7 成，也一舉改寫 2019 年 116 億元的歷史新高。閱讀全文...

張忠謀再度出任 APEC 領袖代表 總統交付二大主張

總統蔡英文昨 (13) 日上午接見我國出席今年 APEC 領袖會議代表，並再次邀請台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀擔任領袖代表，也請張忠謀透過 16 日加開的「非正式領袖閉門會議」表達二項主張，期許 APEC 組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力。閱讀全文...

聯合再生簽訂 60 億元聯貸案 加速轉型、健全財務體質

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 昨 (13) 日公告，公司與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，金額達 60 億元，有助公司未來加速轉型及健全財務體質。閱讀全文...

正崴下半年迎旺季 新品助攻營收估跳增

連接器廠正崴 (2492-TW) 表示，下半年進入旺季，加上客戶手機、耳機以及遊戲機等新品開始拉貨，預計第三季營收季增雙位數，第四季將持續向上，下半年營收則可望較上半年增 5 成。閱讀全文...

社群推薦飆股 金管會兩層面揪不法

台股持續創新高，臉書及 LINE 等社群有許多群組推薦飆股，外界關切是否涉及不法炒作，證期局副局長蔡麗玲昨 (13) 日表示，將分兩層面抓不法，首先，如造成個股股價異常，且有具體事證就會移送司法單位。另外，如果收費、非法從事投顧業務，也是違法。 閱讀全文...