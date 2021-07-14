星國第二季GDP成長14% 全年有機會超越疫情前水準

新加坡貿工部 14 日 (週三) 公布，第二季國內生產毛額 (GDP) 初值較前一年同期成長 14.3%，是連續兩季年成長，雖然與疫情前的 2019 年第二季相比，還有著 0.9% 的差距，但不久的將來可望超越疫情前水準。

星國在 2020 年 4 月 7 日到同年 6 月 1 日的近兩個月期間，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發的關係，禁止民眾不必要的外出，大半數的辦公場所封閉，實施實質為封城 (Lockdown) 的管制。星國去年第二季 GDP 大幅萎縮 13.3% ，出現有史以來最嚴重的下挫，但是在經過一年時間後，今年第二季大幅回彈。

其中，製造業成長 18.5%、服務業成長 9.8%，而在去年多半陷入停工的營建業，更出現 98.8% 的大幅成長。

目前新加坡境內的新冠肺炎單日新增確診人數，大多不超過個位數，新冠疫苗的接種完成比例也增至 4 成左右。新加坡政府從 7 月 12 日開始放寬外食及婚宴等防疫規定，當地經濟活動與日常生活逐漸恢復正常。

星國央行「新加坡金融管理局」(MAS) 局長孟文能 (Ravi Menon) 曾在 6 月底時表示，新加坡政府預估 2021 年的全年經濟成長率可望達到 4% 至 6%。

新加坡當局將於 8 月發布最新的經濟成長率預測，有可能上修，也有機會超越疫情前水準。