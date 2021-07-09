英國5月GDP反彈不如預期 晶片短缺打擊汽車製造業

根據英國國家統計局 (ONS) 在週五 (9 日) 公布的最新數據顯示，儘管英國當地防疫限制進一步放寬，但是該國 5 月經濟反彈速度放緩，此外，全球晶片短缺也對當地汽車製造商造成衝擊。

數據顯示，英國 5 月國內生產總值 (GDP) 月增 0.8%，低於 4 月份的 2.0%，並且遠低於經濟學家預估 的 1.5%。此外，英國 5 月份 GDP 也較 2020 年 2 月疫情前的水準低 3.1%。

Capital Economics 經濟學家 Paul Dales 表示：「隨著經濟回升至疫情前的水平，經濟復甦的步伐終會放緩。但是，沒有預料到會這麼快放緩。」

英國央行預計，今年英國經濟將增長 7.25%，將是自 1941 年英國在第二次世界大戰期間以來的最快年度增長。去年英國 GDP 下跌近 10%，創下 300 多年來的最大跌幅。

在 5 月份，英國占主導地位的服務業產出月增 0.9%，連續第 4 個月上升，但較去年 2 月疫情大流行前相比仍低 3.4%。其中，住宿及餐飲業大增 37.4%。

5 月份工業產值月增 0.8%。受到全球晶片短缺的影響，汽車製造業產出創下自 2020 年 4 月以來的最大跌幅。另外，營建業的產出也較 4 月份萎縮了 0.8%。

英國首相強生 (Boris Johnson) 日前宣布表示，計畫於 7 月 19 日結束社交距離措施和場館人數限制，並稱，民眾必須學著與新冠病毒共處，接下來是否戴口罩將是「個人選擇」。

英國希望朝向解封，主因在於死亡人數和住院人數大幅下降，這主要歸功於疫苗接種的普遍性。目前英國已有超過 4500 萬人，相當於近 86% 的成年人接種至少一劑疫苗，完整接種兩劑疫苗的有 3300 萬人。