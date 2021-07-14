南韓6月ICT出口成長29.1%至193億美元 創歷史新高

《韓聯社》14 日 (週三) 報導，根據韓國科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT) 在 14 日所公布的數據，該國 2021 年 6 月的資通訊科技 (ICT) 產品出口額報年增 29.1% 至 193 億美元，創下新高紀錄，也是連續第 13 個月出現成長。背後原因與全球經濟的復甦有關，在疫情所造成的衰退當中、全世界對於半導體及顯示器正出現強大需求。

該國在 2021 年上半年共出口了 1030.4 億美元的資通訊科技產品，創下 1 到 6 月期間的史上第二高紀錄，僅次於 2018 年上半年的 1069.5 億美元。

另一方面，南韓今年 6 月份的資通訊科技產品進口額報年增 17.7% 至 105.7 億美元，貿易順差報 87.3 億美元。

依照韓國科學技術情報通信部的說法，由於記憶體晶片的價格上揚、還有行動裝置及 PC 對於晶片的強勁需求，半導體出貨量報年增 34.3% 至 112.3 億美元。

記憶體晶片出口報年增 30.7% 至 75.4 億美元，邏輯晶片出口報年增 46.5% 創下 31.3 億美元新高紀錄。

另隨著搭載 OLED 面板的智慧型手機在全球愈來愈受歡迎，顯示器出口報年增 29.7% 至 19.5 億美元。其中，OLED 出口大增 61.2% 至 11.2 億美元，顯示器零件出口增加 11.2% 至 3.6 億美元。

電腦及相關零件出口報年增 18.1% 至 14.9 億美元，連 4 個月成長。

以出口國來看，南韓最大貿易夥伴的中國市場報年增 28% 至 93.2 億美元，連 10 個月呈現成長。出口到中國的半導體增加 37.2% 至 69.7 億美元，邏輯晶片的需求強勁。

美國市場年增 31.6% 至 25.6 億美元；越南市場年增 25.3% 至 26.7 億美元。

南韓 2021 年 6 月的整體出口報年增 39.7% 至 548 億美元，在全球經濟的持續復甦下，已連續 8 個月出現成長。