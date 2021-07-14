台積電法說15日登場 陸行之拋二問

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 明 (15) 日即將召開法說會，全球屏息以待，外資法人已提前搶進押寶，推升股價站上 600 元，知名半導體分析師陸行之對於台積電後市展望，提出二大問題，首先是 3 奈米製程發展落後疑慮，以及疫情好轉後對營收有多大的影響。

台積電昨 (13) 日強漲逾 2%，是摩根士丹利發布看壞台積電營運前景表現以來，首度站回 6 字頭，外資更是大手筆敲進 2.7 萬張，提前進場押寶，今天在買盤追捧下，一度漲逾 1%，最高來到 615 元。

台積電周四召開法說會，為下半年半導體產業的風向球，陸行之於《老謝看世界》節目中提及，很多分析師將會提問關於下半年展望、明年半導體市況等，他自己準備的問題，就是很明顯看到摩爾定律發展趨緩，跟半導體漲價有很大關係。

陸行之指出，台積電在今年技術論壇上曾提到，3 奈米製程預計 2022 年下半年量產，但 7 奈米製程是 2018 年第 2 季量產，5 奈米製程是 2020 年第 2 季量產，理論上，3 奈米製程應該也要在 2022 年第 2 季量產，但台積電卻說要到下半年，甚至也未提到是第 3、還是第 4 季，若四個季度就是 30 個月的差距，這很明顯腳步有趨緩的現象。

陸行之表示，在台積電法說會上，他將提出二大問題，首先，3 奈米製程發展落後，是因為大客戶不採用，所以就不需要那麼早？還是說技術上沒辦法在 2022 年第 2 季量產，目前來看，蘋果沒有辦法用，最多就 2 個 Model，要不然就是完全不用，至於英特爾，雖然傳出會採用 3 奈米製程，但是敵是友仍未知，對台積電的變數很大。

第二，明年疫情好轉，先前帶動的消費性電子產品需求，包括筆電、平板、手機、電視等，影響會有多大？假設影響 10%，這些對台積電未來的營收影響如何？法人屏息以待，等候公司給予外界具體說明。