電子權值股力抗傳產賣壓 台股跌1點收17845點險守短均

美國 6 月 CPI 增幅較預期高，再度引發通膨疑慮，美股周二收黑，台股今 (14) 日高檔震盪，在台積電等電子權值股力挺下，一度攻上 17900 點，但航運、鋼鐵等傳產股賣壓沉重，拖累指數翻黑，終場跌勢收斂下挫 1.77 點，收在 17845.75 點，短均失而復得，成交值 5732.89 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電明日召開法說，股價延續強勁走勢，漲逾 1%，最高來到 615 元，終場漲勢略收斂，收 613 元；台達電股價一路走高，終場勁揚逾 5%，收 323 元；大立光回神強彈近 2%，攻克 3000 元大關。穩懋、祥碩等半導體股依舊表現強勢，大漲 3-4%。

此外，金控雙雄上半年大賺，今日持續獲得買盤青睞，富邦金大漲近 2.5%，國泰金漲 1.6%；中鋼持續遭調節，下挫 1.6%，收 35.9 元。

航運股仍為空方焦點，長榮率先亮燈跌停，收 148.5 元，陽明股價重挫逾 7%，萬海尾盤跌幅收斂至近 2%；散裝航運股裕民、中櫃、台航、四維航等賣壓都相當沉重；不過，中航逆勢攻上漲停板。整體運輸類股指數終場下跌 5.7%。

外資看好蘋果新品將量產、新運算晶片問市，ABF 載板報價有望進一步上調，上修三雄目標價，其中以欣興表現最強，上漲逾 5%，南電、景碩也有 2-3% 的漲幅。

此外，漢民集團旗下的漢磊今日強勢亮燈漲停，收盤 99.6 元，創上櫃以來新高，嘉晶同步大漲逾 6%。在接單暢旺、產能維持滿載下，漢磊今年首季每股虧損 0.06 元，已大幅改善，法人看好今年可望順利轉盈。