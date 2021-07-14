多檔航運股本周跌近3成 融資斷頭賣壓一波接一波

航運族群年初以來表現亮眼，但近期受到美國總統拜登擬壓抑海運運價，航運類股連日重挫，多檔航運個股本周跌幅都達 2 成以上，部分甚至逼近 3 成，融資追繳令箭在弦上，其中今日續挫跌停的長榮 (2603-TW) 波段跌幅高達 36%，斷頭賣壓沉重。

據統計，貨櫃三雄股東人數頻頻創高，且無懼漲多震盪，新股民還是勇敢搶當「航海王」，至上周五 (7/9) 止，長榮股東數衝上 40 萬人以上、達 41 萬 6941 人，周增 42133 人；陽明股東數也突破 30 萬人、達 31 萬 9947 人，周增 30850 人；萬海股東數逼近 10 萬人，來到 96784 人，周增 11898 人。

航運股股民不少，慘遭「船難」的壓力也愈來愈大，航運指數從 7 月 6 日的 401.46 點高點下跌以來，短短 7 個交易日，今日最低打到 289.11 點，波段跌幅達 28%，顯示融資追繳、斷頭壓力愈來愈重。

其中，貨櫃三雄尤其是重災區，長榮 7 月 2 日才解除處置股票，但 7 月 7 日又被列入處置股票，衝擊長榮股價一路走低，今天再苦吞一根跌停，殺到 148.5 元作收，波段跌幅高達 36.3%；萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 也不敵空潮來襲，短線大跌超過三成。

從近一周籌碼面來看，長榮單周融資減肥 14493 張居冠，但融資餘額還高達 27 萬張、融資使用率超過兩成，斷頭賣壓沉重；萬海單周融資減少 3912 張，融資水位降到 4.57 萬張；陽明融資餘額也高達 11.7 萬張。法人指出，短線航運股若跌勢不止，斷頭壓力勢必湧出，小心接到向下的刀子。