張志誠觀：電子股下半年可能的發燒族群 先一睹為快

近期台股資金動能並沒有因為航運傳產股漲多後的修正，而資金萎縮太快，台股只要資金在航運與電子股輪動，則台股指數的高峰就還沒到，這說明市場有一部份傳產高點獲利的資金，正在轉向布局基期較低的電子股，尤其是未來還有中期營收成長的產業。

電子股應要思考今年底到明年什麼產業事屬於成長型的投資，被動元件以國巨集團為首，國巨集團今年在電動車 領域的積極度很高，從與鴻海集團策略結盟後，又併入了奇力新，整個計畫很明顯就是要鎖定電動車未來兩年的大成長出貨量商機。

被動元件是所有電子產品必備的零組件，隨著進到第三、第四季將是歐美拉貨回補庫存的旺季，還有疫情底下，對於遠距辦公產品的終端應用，5G 資訊產品的汰換潮，電動汽車產量的提升等，都對於被動元件有更強烈的需求。尤其是電動汽車的部分，電子配備比重佔電動汽車整體組成比例逐步提高，對於被動元件的使用量也隨著提高。

供給方面受到東南亞疫情仍沒辦法控制的情況下，尤其馬來西亞是生產被動元件的重要國家，多家被動元件公司收到大馬政府的停工通知，馬來西亞的柔佛州士乃工業區、優美城工業區加強行動管制命令到 7/22 號，凱美 (2375) 指出 7 月的電阻產能估計減少 30%，其他公司的電阻產能也都逼近滿載，後面被動元件產品會不會因為供給受到影響，而產生更嚴重供不應求的狀況，值得投資人關注。

被動元件以過去的營收標準週期，旺季大約是落在 8-11 月，在旺季時間還沒到以前反而是可以密切注意的時候，我觀察被動元件後續的機會可能產生在盤整出一個右肩的時候。

國巨 (2327-TW)：6 月營收年增 109%，今年 1-2 月盤出一個高點的左肩，經過修正最近彈起來，有可能會打出右肩，等待盤出一個右肩就是投資人可注意的機會。

華新科 (2492-TW)：6 月營收年增率 17.76%，股價基期偏低，價格走勢進到盤整，均線糾結，投資人可觀察後續產業機會。

日電貿 (3090-TW)：6 月營收年增率 23.59%，股價回測月線，季線與年線仍走揚，等盤出右肩可注意。

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