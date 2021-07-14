個股分析／車用營收黑馬股 貿聯連3月創高

加權指數歷經兩個月時間整理，指數已突破前波高點 17709 點挑戰 18000 點，指數個股創高，個股輪動相當精彩，對於下半年操作主流已表態，先前漲多的貨櫃輪量能放大，長榮、陽明成交量動輒 3、40 萬張，散戶用力在裡面衝浪，卻不知主力已逐漸出貨，投資人選擇長線波段應避開，反而留意底部成形且量能溫和放大的個股，今年車用大成長的利基型銅箔基板騰輝 - KY，營收自三月起連續創高，6 月營收 7.49 億大舉創高，月增 7.84%，年增 122.44%，今年 Q1 獲利 2.72，Q2 營收創下歷史新高，股價持續改寫新高價來到 175 元，連接器股胡連今年 Q1 獲利 2.25 元，底部已成形，股價來到 146.5 元寫下今年新高， 石英元件希華今年車用相關營收提升，股價改寫 2003 年以來新高價來到 38.5 元，以上個股拉回找買點。

貿聯 5 月營收歷史新高

電動車概念股貿聯 - KY(3665-TW) 公布 6 月營收 24.08 億，4~6 月營收連創新高，Q2 盈收繳出 70.4 億優於 Q1 營收 61.34 億，去年因疫情影響部分工廠停工，今年 Q1 不僅淡季不淡，Q2 更是改寫歷史新高。貿聯產品開發以多角化及差異化策略，製造基地遍及美國、中國、馬來西亞及墨西哥等共 15 座工廠。雖馬來西亞疫情嚴峻無限期封城，但對於整體產能影響有限，其餘應用出貨動能仍持續成長，像是半導體、電動車用、電器相關線束整體出貨量仍持續增加。今年 Q1 因原物料上漲及營業費用提升，導致毛利率下滑至 22.2% 壓縮 Q1 獲利 2.35 元，公司自 3、4 月起調漲價格因應，Q2 毛利率將逐漸回升。

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