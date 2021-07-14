【永豐期貨】航運、傳產賣壓沉重 台股呈高檔震盪

期貨走勢

台指期週三上漲 2 點至 17871 點。價差方面，台指期正價差擴至 25.25 點，電子期正價差擴至 1.08 點，金融期逆價差擴至 - 2.5 點。現貨部分，三大法人買超 117.6 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1381 口至 - 9786 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 1065 口至 - 27147 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 268 口至 - 13763 口。

週二美國公布 6 月 CPI 與核心 CPI 年增幅分別達 5.4%、4.5%，分別創下 2008 年及 1991 年以來最大增速，讓通膨議題再度浮上檯面，道瓊下跌 0.31%，標普 500 下跌 0.35%，那指下跌 0.38%，費半下跌 0.55%。台股今天於平盤上下震檔，早盤在電子權值股帶領下，一度來到 17940.86 點，但航運、鋼鐵等傳產股遭拋售，大盤紅翻黑，終場加權指數受台積電拉抬僅小跌，收 17845.75 點，5、10 日線失而復得。權值股來看，台積電明天召開法說會，上漲近 1%，收 613 元，聯電漲幅收斂上漲 0.19%，收 54 元，而航運股仍延續弱勢，長榮跌停，陽明重挫逾 7%，萬海尾盤跌幅收斂至 1.93%，整體來看，資金開始往電子股移動，而近期指數多呈現開高走低，顯示投資人操作偏短且獲利了結賣壓重，本週美國多項經濟數據及財報將公布，大盤波動恐加劇。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.18。VIX 指數下跌 0.17 至 19.47。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)

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