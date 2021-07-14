台股高檔震盪 外資連3買 三大法人土洋對作買超117.59億元

美股周二收黑，台股今 (14) 日高檔震盪，早盤在電子權值股力挺下，一度攻上 17900 點，但航運、鋼鐵等傳產股賣壓沉重，拖累指數翻黑，終場前在台積電拉抬下，跌點收斂至 1 點，收在 17845 點，5、10 日線失而復得，外資連 3 天大買，不過，三大法人呈現土洋對作，合計買超 117.59 億元。

台股成交值略減至 5732 億元。觀察籌碼動向，外資連續 2 天回補逾百億後，今天再度買超 153.11 億元 ；投信又轉為賣超 31.81 億元；自營商同步賣超 3.71 億元。三大法人合計買超 117.59 億元。

晶圓代工龍頭台積電明日召開法說會，股價延續強勁走勢，漲逾 1%，最高來到 615 元，盤中一度拉回至平盤附近，終場前再度拉高，收 613 元；台達電一路走高，終場勁揚逾 5%，收 323 元；大立光回神強彈近 2%，攻克 3000 元大關。此外，金控雙雄上半年大賺，今日持續獲得買盤青睞，富邦金大漲近 2.5%，國泰金漲 1.6%。

航運股仍為空方焦點，長榮率先亮燈跌停，收 148.5 元，陽明股價重挫逾 7%，萬海尾盤跌幅收斂至近 2%；散裝航運股裕民、中櫃、台航、四維航等賣壓都相當沉重；不過，中航逆勢攻上漲停板。整體運輸類股指數終場下跌 5.7%。

關注盤面焦點族群，記憶體大廠華邦電昨天上演秒填息，盤中強勢攻上漲停，今天開高走低，股價狂洩逾 7%，旺宏也下挫逾 3%，南亞科則上漲逾 1%，記憶體 IC 設計廠鈺創則逆勢亮燈漲停，達 35.75 元。

此外，外資看好蘋果新品將量產、新運算晶片問市，ABF 載板報價有望進一步上調，上修三雄目標價，其中以欣興表現最強，上漲逾 5%，南電、景碩也有 2-3% 的漲幅。