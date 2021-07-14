〈台幣〉出口商拋匯助攻貶勢收斂 貶1分收28.007元

外資已經連 3 日買超台股，累計近 540 億元，但匯市交投相對清淡，今 (14) 日靠著出口商進場拋匯，新台幣兌美元貶勢收斂，回到 28 元整數關卡附近整理，終場小貶 1 分，收在 28.007 元，台北及元太外匯市場總成交值 14.96 億美元。

台股今天上沖下洗，高低震盪超過 220 點，台積電、台達電、大立光等電子權值股強力撐盤，但航運、鋼鐵賣壓仍沉重，壓抑大盤走勢，終場近乎持平，收在 17845 點，外資今天再買超 153 億元，累計 3 個交易日回補台股 539.4 億元。

匯市方面，新台幣兌美元以 28.08 元開出後，一度貶近 1 角，最低來到 28.09 元，觸及兩個月低點，但隨著出口商進場拋匯，貶幅逐漸收斂，外資則是有買有賣，動向不明確，使得匯價回到平盤附近整理，最高來到 27.975 元。

新台幣兌美元終場貶值 1 分，以 28.007 元作收，台北外匯市場成交值 10.14 億美元，元太外匯市場成交值 4.82 億美元，合計達 14.96 億美元。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 5.4%，超乎預期，創 2008 年以來最大增幅，推升美元走勢，市場也把焦點轉向聯準會 (Fed) 主席鮑爾的赴國會作證的證詞，試圖尋找縮減購債的蛛絲馬跡。

觀察亞幣表現，隨著國際美元轉強，根據央行統計，韓元因受南韓境內 COVID-19 新增確診數攀升的干擾，貶值 0.27%，菲律賓幣重貶 0.59%，新加坡幣同步貶 0.3%，人民幣、日圓則貶逾 0.1%。歐元兌美元重貶 0.56%。