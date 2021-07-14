歐企Q2獲利強勢反彈 投資人憂復甦週期觸頂恐添市場波動

儘管樂觀看待歐企 Q2 獲利較去年翻倍成長，但對於復甦週期即將觸頂的想法，使投資人不禁擔心市場波動恐隨之而來。

隨著成員國陸續解封，歐元區 6 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 終值升至 59.5，並寫 15 年新高，商業景氣持續擴張，歐盟委員會上周也將歐元區今年經濟增長預期上修至 4.8%，高於 5 月預期的 4.3%。

另一方面，Refinitiv I/B/E/S 數據顯示，歐洲 600 大上市企業 Q2 獲利較去年同期增長 110%，4 月下旬以來，Q2 獲利預期多次遭到上修，最初增長預期僅略低於 90%。

(圖：Refinitiv I/B/E/S)

裕信銀行 (UniCredit Bank) 股票策略師 Christian Stocker 認為，今年 Q2 獲利增長很可能代表當前的復甦週期已經觸頂。

雖然預期明年歐企獲利仍將增長 10%，Stocker 說道，過去當週期進入減速階段時，往往會增加市場波動。為了抵禦這波夏季風暴，他建議投資人應考慮投入防禦股，例如醫療保健和必須消費品等。

年初迄今，泛歐 Stoxx 600 指數漲幅已逾 15%，目前徘徊於 460 點左右歷史高位，較 5 月路透社調查基金經理和分析師的共識預期高出 10 點，但近期似乎有走緩趨勢。

(圖：Refinitiv I/B/E/S)

此外，根據美國銀行 7 月調查，有 82% 受訪者認為，年底前歐洲股市的上漲空間為個位數。

巴克萊 (Barclays) 歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，隨著「成長高峰」已被定價，如今股市動態似乎更加謹慎，投資人的樂觀情緒沒有之前那麼高昂。

Cau 續指：「某種程度上，Q2 的優良業績將驗證股市表現，但不一定會帶來大幅提升。」他預計下半年對週期股的樂觀情緒將轉弱。