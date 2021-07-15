南韓央行按兵不動 基準利率維持在0.5%

南韓央行 15 日 (週四) 召開例行決策會議，決議維持基準利率在 0.5% 的歷史低點，近期不斷升溫的疫情正對這個有意收緊貨幣政策的央行構成挑戰。

南韓央行在去 (2020) 年 3 月預測景氣會受疫情影響走緩，而將基準利率由原本的 1.25% 調降至 0.75%，同年 5 月再度下調至 0.5%，並維持至今。週四決議符合市場預料。

南韓近來正努力因應不斷升溫的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，近一星期多以來，全國每日新增確診人數都超過 1000 人，首都大首爾地區也處於最嚴格的防疫管制。

然而在第四波疫情爆發之前，多數分析師都預測南韓央行很可能在 2021 年第四季調升基準利率，因南韓央行總裁李柱烈先前曾暗示，今年可能走向利率正常化。

而儘管南韓的出口表現出現強勁的回溫跡象，不過消費疲軟也影響就業，讓政府決策者飽受壓力。

今年以來出口表現良好，持續帶動南韓的經濟復甦。

約占南韓 GDP 一半左右的貨物出口，在今年 6 月較去年同期大幅成長 39.7%，連續 8 個月出現成長。在全球經濟復甦下，半導體和汽車的強大需求正持續當中。

根據南韓政府數據，該國上個月的貨物出口達到 548 億美元。另外，南韓海關數據顯示，該國 7 月前 10 天的出口表現年增 14.1%。