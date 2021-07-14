ETN新兵報到！元大上櫃ESG成長N十大成分股出爐

元大證券申請以臺灣指數公司「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」發行「元大上櫃 ESG 成長 N」指數投資證券 (ETN)，今 (2021) 年 5 月 27 日通過櫃買中心指數資格審查，預計下週掛牌交易，其中十大成分股出爐，包含環球晶、穩懋、世界先進、中美晶等，前六大成分股占比就達 81%。

「元大上櫃 ESG 成長 N」發行價格為每單位新臺幣 5 元，發行期為 5 年，發行單位為 400,000,000 單位，是指數投資的新商品，買一張只要約新臺幣 5000 元 (指發行價，實際交易應以市價為準)，不必費心選股，就可以掌握 10 檔精選上櫃 ESG 成長股票表現，輕鬆參與 ESG 投資熱潮。

此商品所連結「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」的編制方式為遴選上櫃股票中，同時兼具 ESG 表現與高成長特性的 10 檔股票共同編製成指數。採用企業永續發展協會涵蓋環境 (E)、社會 (S) 及公司治理 (G) 三大面向的「企業社會責任評鑑分數」，篩選出 ESG 表現達標準的上櫃公司，考量營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)、市值等四大成長指標，並排除外國企業來台第一上櫃公司後，再依發行市值遞減排序加權。

目前「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」權重前六大成分股與占比為：環球晶 20%、穩懋 19%、世界 14%、中美晶 14%、群聯 10%、合晶 4%，皆為半導體，約占指數的 81%；另外還有元太、璟德、大江、聯亞等，都是大家熟悉的上櫃產業高成長股。

元大證券表示，指數成分股的組成於每年 6 月會定審一次，並重新篩選。「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」回測過往績效顯示，自 2016 年 6 月 17 日起至今年 3 月 31 日止，總報酬高達 112%，表現出色。

元大上櫃 ESG 成長 N」與 ETF 同樣都是追蹤指數的被動投資商品，交易方式像股票一樣，專注投資上述 10 檔上櫃 ESG 成長股票表現，且價格親民，適合小資族或是沒有時間看盤選股的投資人，用小錢就可以輕鬆投資一籃子上櫃 ESG 成長股票，同時又能參與 ESG 的永續投資。