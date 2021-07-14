廣達攜手英特爾推vRAN解決方案 搶5G、物聯網商機

廣達 (2382-TW) 旗下伺服器大廠雲達今 (14) 日宣布，與英特爾 (INTC-US)、Radisys 合作，共同開發推出 OmniRAN 虛擬無線接入網 (vRAN) 解決方案，將鎖定 5G、物聯網商機。

OmniRAN 將以英特爾 FlexRAN 雲端無線電接入 VNF 參考架構，搭配 Radisys 的分散式無線接入網軟體架構 Connect 5G RAN，同時在雲達新款 EGX63IS-1U 伺服器上打造雲端原生 vRAN，進一步利用英特爾第三代 Xeon 可擴充處理器平台，提升網路工作負載性能。

雲達表示，隨著電信營運商開始以分散式開放架構加速 5G 網路部署，OmniRAN 將可望以開放無線接入網 (ORAN) 基礎，進一步搶食 5G、物聯網商機，並降低部署基礎設施門檻，目前也應用在安全管控虛擬圍籬、品質管控串流、AR 護目鏡、自動導引車等。

營運方面，在英特爾 (INTC-US) 第二季正式推出新一代代號為 Ice Lake 的伺服器 CPU 後，雲達出貨動能逐季增溫，加上今年擴產計畫也隨林口新大樓完成後陸續啟動，全年伺服器仍維持雙位數成長目標。