外資低接航運鋼鐵大賣電子 5檔華新集團股遭調節12.5萬張

外資今 (14) 日買超台股 153.11 億元，也同步回補台指期多單 1077 口，空單餘額降至 2.71 萬口；現股方面，外資今日低接重挫的航運及鋼鐵股，大舉賣超面板、記憶體等個股，其中，華新集團個股遭大舉提款，外資賣超前 10 中就占 5 檔，總計被賣超近 12.5 萬張。

外資今日買超現股多集中在跌深傳產股，包含航運股長榮航 1.88 萬張、益航 1.61 萬張、長榮 1.16 萬張、華航 6596 張，萬海 5508 張；鋼鐵股則有中鋼 7870 張、中鴻 7601 張、新光鋼 5611 張，另有台玻 1.08 萬張。

而外資也趕在台積電法說前夕加碼 1.21 萬張，其餘電子股還買超台半 6716 張、欣興 6149 張。

外資今日賣超則多集中在電子族群，記憶體相關的華邦電 8.73 萬張、旺宏 1.18 萬張，以及記憶體封測廠華東 1.08 萬張；另外，面板三傑也遭外資調節，群創 3.8 萬張、友達 2.34 萬張、彩晶 8239 張，觸控相關的和鑫也被賣超 8315 張。

此外，外資也賣超 PCB 相關的華通 1.18 萬張、精成科 1.01 萬張，還有二極體的強茂 9410 張，而外資賣超最多的傳產股，則是新興 8135 張。

不過，投信買超則多為電子股，普遍與半導體相關，包含華通 5717 張、華邦電 2263 張，南亞科、台達電、萬潤各 1800-1900 張，還有中美晶、旺宏、盛群、聯電、朋程等各股。

投信賣超方面，則有面板雙虎群創 3.3 萬張、友達 1.95 萬張，以及航運相關的陽明 7694 張、長榮 6738 張、裕民 3633 張，另外還有中鋼、新光鋼等鋼鐵股。