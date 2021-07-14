美國6月生產者物價指數飆高 但美元暫時走弱

美國勞工統計局周三 (14 日) 公布，美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 年增 7.3%，遠超於預期，並創下自 1982 年以來最高。

儘管 PPI 讀數強於預期，但由於傳出聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 準備在國會聽證會上發表鴿派談話，截至發稿時，美元指數下跌 0.38% 至 92.42。

(圖表取自 Zero Hedge)

數據顯示，6 月 PPI 從 5 月份的年增 6.6% 升至 7.3%。這一讀數大大超出了市場預期的 6.8%。月增率則由 0.8% 上升至 1%。

核心 PPI 也從 5 月份的 4.8% 上升至 5.6%，超過分析師預期的 5.1%。

其中，商品價格指數月增 1.2%，服務價格指數月增 0.8%。主要細項包括：

商品 PPI 價格指數—

工業化學品價格上漲 4.5%；

汽油、肉類、電力、加工家禽和機動車輛的價格走高；

油籽指數下跌 11.7%，柴油以及蒸餾酒和瓶裝酒（不包括白蘭地）的價格有所下降。

服務 PPI 價格指數—