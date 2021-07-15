TikTok步步進逼 臉書大手筆斥10億美元搶網紅

在 TikTok 成為首個全球下載數達 30 億次的應用程式後，臉書 (FB-US) 周三 (14 日) 宣布，接下來到 2022 年底前為社群媒體創作者投資 10 億美元，與 TikTok、YouTube 等平台爭奪網紅的企圖心明顯。

臉書表示，投資項目包括獎勵計畫，支付報酬給在臉書應用程式（包含照片分享至 Instagram）的瀏覽數達到特定目標的創作者，以及資助創作者內容製作等。

臉書大方端出牛肉，只為吸引 YouTube 與 TikTok 等平台擁有大批粉絲的內容創作者。

各家平台正卯足勁採取攻勢，以更好的報酬與服務來留住社群媒體的名人。例如，TikTok 承諾未來 3 年內將投入 20 億美元支持內容創作者，此外，Snapchat 也透過 Spotlight 計畫，每天總計祭出 100 萬美元，獎勵平台上的熱門短片創作者，該公司目前仍透過 「Spotlight 計畫」，每月發出數百萬美元支持內容創作者。

根據 Sensor Tower 最新調查，TikTok 的下載量達 30 億次，是史上第五大非遊戲應用程式下載數，該領域長期被臉書及旗下應用程式霸榜。

臉書官網資料顯示，名為「星賞（Stars）」的內容創作者獎勵，僅開放給升級計畫成員和代管合作夥伴使用。在臉書上的影片內容創作者或線上遊戲直播玩家，可以獲粉絲贈送得代表小費的星星，每收到一顆星星，臉書便會支付 $0.01 美元。

Instagram 的獎勵計畫也將其中的 Reels 功能包含在內，Reels 是臉書效仿 TikTok 打造的短片拍攝功能。臉書表示，未來內容創作者將能透過 Reels 的觀看數營利。