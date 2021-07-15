只需瀏覽器即可使用！微軟推雲端作業系統 蘋果、安卓用戶都成潛在客群

微軟 (MSFT-US) 周三 (14 日) 宣布 Windows 365 雲端作業系統新服務，將把 Windows 作業系統轉移至雲端，透過瀏覽器即可使用，有助企業提高混和工作的效率，觸及更多客群。

Windows 365 預定 8 月 2 日推出，有別於過去需購買電腦並安裝微軟的作業系統才能操作，此服務只要透過 PC、Mac、iPhone、Android 手機或 Chromebook 中的瀏覽器，便能雲端使用作業系統。

微軟公司副總 Jared Spataro 表示，此服務針對企業設計，旨在滿足混合工作環境的旺盛需求，使用該服務員工無論從辦公室或在家登入各種裝置都可以使用雲端化個人 Windows 上下班，提高企業營運效率。

如此虛擬、且遠端的雲端作業系統服務，幫助微軟把客群擴展到使用 iOS 系統的蘋果 (AAPL-US) 以及安卓用戶，大幅提高潛在市場。此外，由於 Windows 365 是雲端服務，可透過瀏覽器使用，讓微軟可繞過蘋果獨有的 App Store ，為蘋果用戶提供服務。

Forrester Research 分析師 Andrew Hewitt 認為，對學校和企業而言，谷歌 (GOOGL-US) 、蘋果的系統更容易管理，因此這次微軟透過兩者系統推廣新服務，將有助於捍衛作業系統市場的主導權。。

Windows 365 是微軟近幾個月來第二次重大更新，該公司 6 月發布 Windows 11 新系統，將於今年稍晚推出，是睽違 6 年來的新系統。

隨著人們傾向於蘋果 iOS 生態系或 Android 系統上做更多工作，微軟在作業系統領域的市占率已不如以往，研調機構 Statcounter 數據顯示，十年前微軟全球電腦、手機的操作系統市占率高達 85%，如今下降至 30%。

不過，微軟仍自 Windows 系統獲得可觀收入，最近一個會計年度相關銷售額為 223 億美元，主要歸功於 Azure 雲端運算業務。執行長納德拉 (Satya Nadella) 加速雲端化發展恢復微軟的實力，更是促使微軟成為市值 2 兆美元科技巨頭的主因。