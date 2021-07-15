Fed褐皮書：美國夏初經濟加速復甦 多數受訪者憂物價進一步上漲

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 發布的褐皮書顯示，美國經濟最近兩個月以來加速復甦，但解封也讓企業在招募人才和完成訂單方面承受更大壓力，且聯準銀行調查的多數受訪者預期物價可能進一步上漲。

根據褐皮書，「美國經濟在 5 月底到 7 月初進一步增強，展現適度到強勁的成長力道。供給中斷情形更廣泛，材料、人力都出現短缺，交貨延誤，且許多消費性產品的庫存水準都低落。」

這份報告調查時間介於 5 月下旬到 7 月 2 日，由波士頓聯準銀行彙整 12 個區域聯準銀行蒐集的訊息。

Fed 官員正在考慮何時和以何種速度削減貨幣支持，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 7 月 27 至 28 日召開例行會議。主席鮑爾周三表示，美國經濟距離取得「進一步的實質進展」還有一段距離。

報告顯示，美國觀光需求隨著經濟重啟開始反彈，飯店、航空旅遊暢旺，麻州科德角 (Cape Cod) 等戶外景點特別受歡迎，紐約、華盛頓等大都市的遊客造訪人次也回升。不過，商務旅行需求依然疲弱。

整體就業、尤其是低技能職缺的成長尤其強勁。但是缺工情況並未改善，迫使一些企業縮減營運能量並提高工資。

物價漲勢強勁，且漲幅超過平均水準，企業無法肯定通膨升溫情形是否能夠很快消退。雖然一些受訪者認為物價壓力是暫時的，但大部分人仍擔心，未來幾個月的輸入性成本和商品售價會進一步上漲。