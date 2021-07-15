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Fed褐皮書：美國夏初經濟加速復甦 多數受訪者憂物價進一步上漲

鉅亨網編譯余曉惠
Fed褐皮書：美國經濟加速復甦 多數受訪者憂物價進一步上漲 (圖:AFP)
Fed褐皮書：美國經濟加速復甦 多數受訪者憂物價進一步上漲 (圖:AFP)
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Fed聯準會褐皮書美國經濟通膨就業鮑爾供應鏈瓶頸解封物價觀光旅遊休閒

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 發布的褐皮書顯示，美國經濟最近兩個月以來加速復甦，但解封也讓企業在招募人才和完成訂單方面承受更大壓力，且聯準銀行調查的多數受訪者預期物價可能進一步上漲。

根據褐皮書，「美國經濟在 5 月底到 7 月初進一步增強，展現適度到強勁的成長力道。供給中斷情形更廣泛，材料、人力都出現短缺，交貨延誤，且許多消費性產品的庫存水準都低落。」

這份報告調查時間介於 5 月下旬到 7 月 2 日，由波士頓聯準銀行彙整 12 個區域聯準銀行蒐集的訊息。

Fed 官員正在考慮何時和以何種速度削減貨幣支持，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 7 月 27 至 28 日召開例行會議。主席鮑爾周三表示，美國經濟距離取得「進一步的實質進展」還有一段距離。

報告顯示，美國觀光需求隨著經濟重啟開始反彈，飯店、航空旅遊暢旺，麻州科德角 (Cape Cod) 等戶外景點特別受歡迎，紐約、華盛頓等大都市的遊客造訪人次也回升。不過，商務旅行需求依然疲弱。

整體就業、尤其是低技能職缺的成長尤其強勁。但是缺工情況並未改善，迫使一些企業縮減營運能量並提高工資。

物價漲勢強勁，且漲幅超過平均水準，企業無法肯定通膨升溫情形是否能夠很快消退。雖然一些受訪者認為物價壓力是暫時的，但大部分人仍擔心，未來幾個月的輸入性成本和商品售價會進一步上漲。

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