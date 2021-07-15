川規拜隨 傳葉倫無意重啟美中戰略經濟對話

彭博引述知情人士說法報導，美國財政部長葉倫和幕僚無意重啟美中高階官員的經濟對話，延續川普時代作法暫停美中戰略經濟對話 (S&ED) 的作法，凸顯總統拜登對中國立場趨於強硬。

據了解，雖然葉倫和她的幕僚、以及美國其他部會仍和中國財金官員保持聯繫，但美國財政部並不打算正式重啟高層會談。財政部不願對此報導置評。

美中戰略經濟對話在布希執政時期展開，歐巴馬上台後成為美中重要的溝通管道，直到 2018 年川普執政期間中斷。如今拜登政府繼續按著暫停鍵不放，反映兩大國關係惡化。

從美國一連串行動來看，拜登政府似乎打算延續、甚至加強川普時代的對立方針，這些舉措包括警告美國企業在香港營運的風險，對涉及中國新疆的產品實施進口管制，與亞洲國家磋商數位貿易協議等。

葉倫周一以美國財長身分訪問布魯塞爾，除了表達修復歐美關係的意願，還點名三個國家「破壞二戰後基於規則建立的國際秩序」，分別是中國、俄羅斯、白俄羅斯。

此外，葉倫在 6 月 1 日和中國國務院副總理劉鶴舉行虛擬會議，但在 G20 財金首長會議舉行期間，中國代表避免與葉倫等美國官員直接打照面。

(本文不開放合作夥伴轉載)