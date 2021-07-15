【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1.Fed 主席在國會作證強調寬鬆政策不變，資金湧入防禦性股票，油價暴跌拖累能源股，四大指數狹幅震盪，科技股尾盤翻黑，但 APPLE 創下歷史新高。終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.35% 至 + 0.13%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電 ADR 上漲 0.40%，聯電 ADR 下跌 1.22%，特斯拉下跌 2.02%，蘋果上漲 2.58%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮小跌，後續上漲須持續量增。

（2）均線：下檔支撐為月線 (約 17,609 點附近)，壓力為 18,000 點附近。

（3）技術指標：日 KD 開口縮小，短線仍須提防再度擴大。

3. 櫃買指數下跌 0.06%，收在 217.97 點。短線支撐為 213 點附近，壓力為 223 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周三再度出現開高走低，高檔連續 7 個交易日出現黑 K 線，就指數而言，短線上有面臨回檔修正的壓力，但從盤面結構來看，部分績優電子股有轉強跡象投資人建議可待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、PCB、玻璃及內需高殖利率等相關個股。

5. 因應半導體產業強勁需求，台灣設備大廠 3680 家登、2404 漢唐及 3413 京鼎也啟動中長期擴產計畫，積極獵地投資壯大產能。今年 4 月家登已宣布五年投入 50 億元用於子公司家崎擴產與新建大樓，布局半導體耗材研發與生產基地、EUV 載具備援、航太精密零件加工等。另外，半導體設備、次系統及系統整合廠 3413 京鼎，已公告昆山子公司富曜半導體購置設備案預算不超過人民幣 1.02 億元（約新台幣 4.43 億元），以及子公司承鼎精密租地委建方式簽訂工程合同，預計廠房新建工程合約達 9 億元（含稅），將於 2022 年第 4 季完工驗收。

6. 知情人士透露，蘋果已要求供應商今年生產多達 9,000 萬支新款 iPhone，較去年 iPhone 12 系列上市初期大幅增加 20%。法人看好，蘋果加大新機拉貨力道，將助攻 2317 鴻海、2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光等協力廠旺季更旺。

7. 越南疫情嚴重，全球製鞋龍頭 9904 寶成、紡織大廠 1476 儒鴻都受波及。位於胡志明市的寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）決定自昨（14）日起停工十天；寶成強調，會保持最大彈性調整因應，初估對整體產能並無重大影響。

8.2317 鴻海衝刺電動車關鍵電池材料技術，將入股由麻省理工學院（MIT）衍生、將在紐約證券交易所掛牌的新創電動車鋰金屬電池供應商 SES，與本田、通用、現代等一線車廠同步推出長里程數電動車。

