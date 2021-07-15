〈台股盤前〉短線高檔多空交戰 聚焦台積法說效應

台股昨日在台積電拉尾盤、金控雙雄拉抬下，終場小跌 0.01%，隨著聯準會 (Fed) 總裁鮑爾釋出尚未打算收緊寬鬆政策、市場疑慮稍微緩解，美股四大指數漲跌互見，台股將維持多空震盪，後續將視台積電法說展望，領大盤上攻。

法人表示，指數在萬八關卡前持續震盪，資金持續由傳產轉進電子權值股，中小型股出現過熱拉回整理，大盤上檔壓力重，多頭狀況不明，可聚焦在下半年展望正向的族群。

美國聯準會維持寬鬆政策，美債殖利率下跌，道瓊與標普分別上漲 44.44 點或 0.13%、5.09 點或 0.12%；那指與費半則小跌 0.2%-0.35% 作收。

市場消息方面，彭博引述知情人士報導，蘋果公司 (AAPL-US) 要求供應商今年生產多達 9,000 萬支新 iPhone，比 2020 年 iPhone 12 同期產量多兩成，將助攻鴻海、台積電、大立光、玉晶光等協力廠旺季更旺。

航運族群年初以來表現亮眼，但近期受到美國總統拜登擬壓抑海運運價，多檔航運個股本周跌幅都達 2 成以上，部分甚至逼近 3 成，融資追繳令箭在弦上，斷頭賣壓沉重。

鴻海 宣布，將參與鋰金屬高能量密度電池公司 Solid Energy Systems(SES) PIPE 增資案，透過核心技術以及資金股權的合作，發展次世代電池。

科創板日報消息指出，蘋果目前更傾向於在美國本土生產 Apple Car 電池，而不是從其他國家的供應商那裡採購。鴻海旗下富士康、Advanced Lithium Electrochemistry(Aleees) 或有機會與蘋果合作開發汽車電池。