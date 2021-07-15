這檔高股息基金配息率逾6% 均衡配置「進可攻、退可守」

投資人在低利時代最愛高股息，台股殖利率接近 3% 仍相對高，但近期類股快速輪動，最怕賺了股息、賠了價差，選擇高股息基金基金因均衡配置電子、金融、傳產，有助於「進可攻、退可守」，其中，國泰台灣高股息基金年化配息率逾 6%，受到投資人青睞。

歐美國家實質利率仍為負利率，大量資金湧入股市追求收益，台股殖利率接近 3% 仍相對較高，在超低利率環境下具投資優勢，不過近期類股快速輪動，選股難度升高，高股息基金因此人氣爆棚。

國泰台灣高股息基金於 2020 年 7 月 10 日成立，至今才剛滿一年，因均衡配置於電子、金融、傳產類股，即便類股快速輪動，都能準確掌握產業利多。該檔基金收益分配採「月配 + 半年加碼配」，投資人不僅每月皆享有現金流，每年 1 月及 7 月還有機會額外享收益，6 月公告除月配息外，尚可再配出已實現的資本利得，本次半年加碼配每單位合計配發 0.282 元，年化配息率達 6.14%，預計於 7 月 16 日發放配息收益。

觀察上半年台股，5 月雖因本土疫情爆發引發恐慌，台股修正逾 10%，此時外資與投信卻持續逢低加碼，而代表散戶動向的融資餘額則大幅減少，目前台股籌碼在疫情後逐漸沉澱穩定，整體籌碼面偏多，在大盤站穩萬七且持續挑戰新高下，也同步推升國泰台灣高股息基金淨值表現。

根據投信投顧公會基金績效評比表顯示，截至 6 月底，國泰台灣高股息基金─不配息 A 今年以來投資報酬率達 39.52%；國泰台灣高股息基金─配息 B 績效也有 39.44% 佳績。短期績效更是爆發力十足，3 個月的投資報酬率逾 22%，穩居台股基金分類前 10 名。