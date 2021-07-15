〈華新股東會〉印尼廠投產+市況佳 下半年優於上半年 明年更好

華新 (1605-TW) 今 (15) 日召開股東會，展望後市，董事長焦佑倫會後表示，隨著印尼鎳生鐵廠產線投產並貢獻營收、鋼鐵市況佳，下半年營運將優於上半年；明年自有發電站啟用後，成本下降，營運會比今年好。

焦佑倫認為，過去原物料供過於求，中國出現不正常的產能擴充，不過全球推動減碳後，原物料產能平穩，加上供應鏈整合，帶動鋼鐵需求增加，以及各國寬鬆財政政策，消費品項轉移至家電用品，電線電纜需求也擴大，整體來看，原物料產業供需趨於平衡，各行各業展望都非常好。

焦佑倫提到，雖然印尼新冠疫情嚴峻，但印尼建設案順利進行，預計本季 4 條產線會陸續投產，每月逐步增加 1000 萬噸，年產能可達 3.6 萬噸，初步以供應集團自用為主，後續不排除外銷。

焦佑倫表示，過去景氣好壞、原物料價格波動，造成公司營運起伏大，而印尼廠將有助公司長期發展，營運較為穩定，降低原物料價格對營運衝擊。

商貿地產事業部分，華新位於南京的住宅璟園第三期，已完銷並順利交屋；商場華采天地經過去年疫情後，目前人流逐步回穩，假日人流攀升至 4-5 萬人次，營業額也比開幕初期佳。

風電發展方面，焦佑倫表示，主要供應風機內的電線電纜，也是國內唯一供應商，不過在海底電纜上則沒有投資。另外，轉投資美國太陽能系統廠 Borrego Solar 目前一年業績可達 6 億元。

資本支出部分，焦佑倫指出，過去一年資本支出都擺在印尼廠，預計未來 3 年，每年資本支出 70-80 億元，將運用在各事業部門的設備汰舊換新，符合智能製造趨勢，並提供高性能材料。