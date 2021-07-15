〈華新股東會〉談東元經營權之爭 焦佑倫：董事改選完回歸公司治理

東元 (1504-TW) 第二大股東華新 (1605-TW) 今 (15) 日召開股東會，面對東元經營權紛擾不斷，董事長焦佑倫表示，看準東元經營團隊、公司發展前景與資產價值才會入股合作，對既有經營團隊有信心，但無論哪個陣營取得席次，最後還是回歸公司治理。

華新捲入東元經營權之爭，焦佑倫更被指控內線交易，對此，焦佑倫回應，長遠來看，現在的紛擾應該是特殊情況，且公司誠信經營、光明磊落，不會因為外界聲音就採取法律行動，也是浪費社會資源，冤冤相報何時了，不用在意。

華新近半年斥 18 億元取得東元股權，持股比達 10.77%，焦佑倫表示，短期不會再增加持股，當初看準東元的經營團隊能力強、公司發展前景佳與資產價值，因此投資並進行策略合作。

他說，目前雙方有針對項目討論，其中著眼美國綠能商機，華新在紐約等幾個區域布局完整、東元則在德州有機電營運基礎，有望整合技術與客群達到互補。

焦佑倫提到，東元下周將改選董事，期望新團隊出爐後，不論哪個陣營當選幾席，一切都能平靜下來並回歸公司治理。

對於東元未來新經營團隊看法，焦佑倫認為，現任董事長邱純枝確實是適合人選，在她領導下公司成績穩定，此外，邱純枝過去重整亞太電 (3682-TW)，協調政府、股東、銀行並讓公司營運順利，從中看出經理人特質。

焦佑倫表示，東元在機電產業具有優勢，但現今為跨略性發展時代，包括排碳氣候問，以及新科技、新能源的使用，產業新趨勢才剛起步，還沒有人失去機會，應往前看未來發展方向。