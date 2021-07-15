〈東聯股東會〉最壞時間已過 看好中國EG後市

東聯 (1710-TW) 今 (15) 日召開股東會，東聯表示，去年是非常挑戰的一年，但主力產品 EG 市場最壞時間已過，且將持續朝利基型特化產品市場布局，第二波特化材料建廠計畫預計明年投產，未來將成為擁有多元產品線的公司。

董事長徐旭東表示，去年是非常挑戰的一年，受到疫情影響，營運寫下近 20 年來最糟的表現，每股虧損 1.22 元。

不過，展望今年，徐旭東表示，主力產品 EG(乙二醇) 下游需求復甦，帶動利差改善；總經理蔡錫津也說，EG 市場最壞時間已過去，第三季以後縱使油價走升，但原料乙烯供給可望維持寬鬆，且未來 3-5 年預計都將處於寬鬆狀態，有利 EG 產品利差空間。

蔡錫津也說，中國 EG 需求約占全世界的 6 成多，近幾年來中國雖有不少新增產能陸續開出，但每年國內 EG 需求量達到 2000 萬噸以上，仍需再進口 1000 萬噸才能補足需求缺口，看好未來 3-5 年，中國 EG 產業表現仍有撐。

從供給面來看，徐旭東也指出，即便中國大量開出 EG 產能，但受到環保、效率兩大因素影響，許多小廠、老舊或不夠環保的廠也會遭到淘汰，汰換調整潮將會加速，有助支撐 EG 市場價格，就算短期有起伏，長期來看也不會太大幅震盪。

東聯目前持續朝利基型特用化學市場轉型發展，徐旭東表示，第二波特化材料建廠計畫預計明年投產，產品包括聚醚胺與乙二胺系列等，東聯未來不只是單純的 EG 廠，而是擁有多元產品線的公司。

東聯國內市場未來主力將瞄準特化產品，林園廠目前 EO(環氧乙烷) 產能 65% 集中生產 EG，另外 35% 生產特化產品，不過，蔡錫津表示，在第二波特化材料建廠計畫完成後，將調整產品組合，改以 45% 生產 EG，生產特化產品的比重則拉升至 55%。

