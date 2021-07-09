〈台塑四寶業績發表〉Q3旺季多空交雜 台化：不是很樂觀但也不太悲觀

台塑四寶今年第二季獲利共達 692.63 億元，季增 9.3%，上半年大賺 1326.52 億元；展望本季，雖然亞洲新一波疫情加劇、缺櫃缺艙等不確定因素仍存在，但第三季進入傳統旺季，產品價格可望有撐，整體氛圍多空交雜。

台塑估第三季營收衰退、獲利成長；台化則認為，若油價持穩、國際貨運順暢，產品價格可提升，營收有機會優於第二季，對第三季看法不是很樂觀，但也不會太悲觀。

台塑 (1301-TW)

展望本季，台塑董事長林健男維持上月看法，雖然進入石化產品傳統旺季，加上油價穩步上漲，且進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期，市場供給減少，可支撐產品價格，但由於配合台塑化 OL-1 廠歲修，開工率降低，產銷量減少，營收將低於第二季。

不過，從獲利來看，林健男指出，由於 PVC、EVA 與 AN 等主要產品仍處於高檔價位，本業獲利表現不錯，加上轉投資台塑美國公司 OL-2 於 7 月完成歲修，獲利將優於第二季，且本季有 30 億元現金股利入帳，營運可望維持高檔。

南亞 (1303-TW)

展望本季，吳嘉昭表示，電子材料進入傳統旺季，且隨著產能逐步提升，對營收與獲利將有極佳貢獻，電子材料營收可望再創高；化工產品下游出現價格轉嫁困難，將影響價格漲勢，但隨著油價維持高檔，加上進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期，石化原料供給減少，可望支撐化工產品價格，估營收將持平，較上月預期的略減樂觀。

聚酯業務受惠各大品牌對 2022 年春夏預估普遍樂觀，需求增加，但美國廠受國慶長假等因素影響，整體聚酯產品營收持平；塑膠加工品在拓展電競椅、車用皮革製品、外銷車用線束及醫材與電子產品等新市場帶動下，營收穩定成長。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源預估，第三季營收將略低於第二季，主要受到銷售價差影響，售量雖有定檢但仍稍有增加，若油價堅挺、國際貨運順暢，產品價格可提升，營收有機會優於第二季。

洪福源表示，第三季是傳統旺季，目前看法雖然不是很樂觀，但也不會太悲觀，主要是歐美國家解封所帶來的商機，加上 8 月歩入旺季，市場需求存在。

另外，中國因新產能未如期開出，社會庫存不高，近期雖然石化、塑膠產品市場呈現觀望保守，但價格也僅緩跌而未崩盤，預估在中國內需及美國兩大需求帶動下，市況可望改善。

台塑化 (6505-TW)

對於油價走勢，台塑化總經理曹明指出，目前市場等待產油國進一步動作，短線油價波動增加。市場預估目前原油供需短缺約每日 250 萬桶，若產油國維持初步協議每月增產每日 40 萬桶，原油庫存將持續去化，夏季油價保持強勁；若產油國合作破裂，各國開始大幅增產，油價將轉為下跌。

煉油事業方面，隨著油品需求持續增加，帶動近期煉製毛利回升；輕油裂解廠毛利方面，乙、丙烯價格將隨著中國、韓國新產能開車進度盤整修正，但下游需求穩定，且丁二烯價格因歐美需求強勁而維持高檔，整體而言，第三季輕裂廠仍有合理獲利空間。

