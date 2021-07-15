〈台股盤後〉鋼鐵航運重掌多頭兵符 指數收18034點創歷史新高

台股今 (15) 日終止日 K 連 7 黑頹勢，在航運、鋼鐵反彈領軍下，電子族群成交量回溫，推升指數成功站上「萬八」，尾盤包括面板、光學等族群在買單敲進下，終場上漲 188 點，指數收在 18034.19 點，再度收在歷史新高點，惟市場追價意願有限，成交量縮減至 4549.03 億元。

聯準會鴿派立場緩解市場對通膨的隱憂，也替股市注入上漲動能，包括鋼鐵、航運今天重新奪回多頭主導權，其中貨櫃三雄先後攻上漲停，鋼鐵也有多達 9 檔個股攻上漲停，成為支撐多頭主力。

權值股王台積電下午即將召開法說會，市場關注權王展望攸關景氣走勢，但有別於先前多方主導，台積電今天股價平盤附近整理，終場小漲 1 元收在 614 元。

航運族群一甩接連重挫陰霾，上演報復性反彈行情，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海陸續攻上漲停，散裝族群中包括志信、中櫃、慧洋 - KY、台航、宅配通、裕民、新興、四維航與亞航等 12 檔個股也先後亮起漲停紅燈。

鋼鐵族群中包含佳大、聚亨、燁興、千興、運錩、志聯、彰源等 9 檔個股也全數攻上漲停；指標股中鋼終場也有 3% 以上漲幅，中鴻在買單加持下，終場也有 7% 以上漲幅。

面板雙虎友達與群創終場分別大漲 3.6%、2.6%，智晶、州巧與彩晶終場各有 1% 以上的漲幅。

造紙族群中包華紙終場漲逾 6%，榮成終場大漲 4%，士紙、寶隆、永豐餘中場也有 2% 以上漲幅。

IC 族群也是資金追捧焦點，光罩終場大漲逾 7%，另外，包括系微、天正、雍智等也是買盤敲進重點。

法人指出，外資回頭買超情況下，可望推升台股指數持續攻高，但觀察目前資金仍偏向鋼鐵、航運等族群下，萬八能否站穩後續航，須看電子股交易比重能否持續回升，短線可留意下周三台指期結算前外資動態。

