〈台股盤中〉鴻海領軍、航運鋼鐵回神大漲百點 估量不及5000億元

美國聯準會 (Fed) 尚未打算收緊寬鬆政策，稍稍緩解市場疑慮，也激勵台股今 (15) 日早盤以小漲 33 點開出，雖然台積電在法說前夕觀望氣氛，盤中維持平盤震盪，但電子股在鴻海領軍，加上航海王、鋼鐵人回神，盤中開高走高，大漲百點，續勢挑戰萬八關卡，預估量則萎縮至 4600 億元。

觀察電子權值股，台積電今將召開法說會，預期將公布第二季財報、下半年展望，但法說前交投清淡，午盤前維持平盤震盪，反觀鴻海在宣布參與 SES 增資案，發展次世代電池利多消息激勵下，漲幅超過 3%，盤中衝上 120 元大關，攀上近兩個月新高。

從資金比重觀察，午盤電子、航運族群不分軒輊，航運比重達 43%、電子 42%，鋼鐵、金融族群則各占 3.8%、2%。

航海王經過連日修正後，今再度揚帆，陽明、長榮漲幅超過半根停板，萬海漲幅也有 5%，志信、榮運則雙雙攻上漲停，中航、慧洋 - KY、四維航、裕民、台航表現也不俗，鋼鐵人也回神，燁興、佳大、聚亨、新鋼、燁輝、運錩、官田鋼皆在盤上表現。

其他族群方面，太陽能族群同樣強勢表態，太極強漲 6%，安集、國碩、碩禾、聯合再生、元晶漲幅均超過 2%，金融族群也相對抗跌，國泰金、富邦金續強，漲幅均超過 2%。

法人表示，下半年進入科技股傳統旺季，預期資金將持續轉進電子權值股，但台股今呈現量縮，加上市場靜待下午台積電法說展望，估量不及 5000 億元，指數在萬八關卡前持續震盪，需留意中小型股出現過熱拉回整理。