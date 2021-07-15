【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 美股漲跌互見，台股加權指數跳空開高，指數再創新高並化解過去 7 個交易日黑 K 線頹勢，惟成交量明顯萎縮，OTC 指數漲幅高於加權指數，資金聚焦航運、鋼鐵、電器電纜、觀光及宅經濟等族群，終場加權指數上漲 188.44 點，漲幅 + 1.06%，收在 18,034.19 點，成交金額為 4,579.15 億元。三大法人合計買超 154.25 億元：外資買超 162.02 億元、投信賣超 28.7 億元、自營商買超 20.93 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量縮上漲，短線呈現量價背離。

（2）、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 17,846 點附近)，壓力為 18,200 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 再度黃金交叉，短線仍有高點可期。

3. 櫃買指數上漲 1.32%，收在 220.84 點。短線支撐為 217 點附近，壓力為 223 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、設備、PCB、玻璃及內需高殖利率等相關個股。

原物料族群再度轉強

1. 航運：海運三雄股價從高檔回檔破月線後，周四買盤再度逢低介入，三檔海運股 2603 長榮、2609 陽明及 2615 萬海聯袂攻上漲停；散裝航運部分，儘管 BDI 並未再持續創高，但股價也是近期回檔超過 20% 後出現買盤介入搶反彈，2605 新興、2637 慧洋 - KY 及 2606 裕民均攻上漲停。

2. 鋼鐵：美國及歐盟傳出將開徵碳稅，鋼鐵股聞訊再度吸引資金進駐，2014 中鴻自 7 月以來回檔至季線附近，周四呈現反彈上漲超過 7%，另外 2029 盛餘上漲超過 8%；除此之外不銹鋼族群的 2034 允強及 2027 大成鋼均上漲超過 7%。

3. 觀光：疫情緩和，國內逐漸微解封，內需觀光直接受惠，2723 美食 - KY 上漲超過 6%，2727 王品上漲超過 5%。

4. 操作建議：台股加權指數周四出現開高走高，化解高檔連續 7 個交易日出現黑 K 線頹勢，但成交量萎縮，形成短線量價背離，加上指數過高，外資期貨再度增加空單，短線上指數呈現高檔震盪，建議投資人逢高可獲利降低持股比率，待震盪量縮拉回後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、PCB、玻璃及內需高殖利率等相關個股。