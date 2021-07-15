Q3台股盛宴  電子股回神 傳產股有業績護體

航運及鋼鐵股漲多快速回檔，中小型電子股帶頭衝鋒，台積電股價突破 600 元，電子占大盤成交金額回到五成，下半年進入出貨旺季，PCB、蘋概股及汽車電子族群加上 IC 設計重拾活力；非電子股雖拉回但有業績保護，等待技術指標修正後仍有機會展開除權息行情。

【文／方亞申】

上市櫃公司六月繳出亮眼的成績單，營收高達三．三五兆元，年增十五．二一％，月增四．七六％，創史上同期新高；上半年營收十九．一六兆元，年增二一．五五％，更寫下歷史新高紀錄。且對於運輸、半導體及鋼鐵加上塑化中上游四大產業，預估七月營收樂觀以待。而六月營收創高的公司家數高達一三七家，僅次於三月的一七三家，且是連續第四個月突破一二○家，改寫台股歷史新紀錄。相對台灣受疫情影響，內需市場幾乎打趴，還能交出這種成績，可以預期第二季經濟成長率又非常亮眼。

第三季將進入電子業旺季，塑化及鋼鐵價格又將維持在高檔或創新高，預估第三季台股獲利將持續看好，股價逆勢反轉下跌機率不大。日本陸續援助台灣ＡＺ疫苗，台積電加鴻海買到一千萬劑ＢＮＴ疫苗，若慈濟五百萬劑也買到，加上原有七百萬劑，總疫苗數將近二千三百萬劑，幾乎每個人都打得到，有利安定社會人心。而內需股補漲機會不小，以食品、餐飲為主，七月台股將非常熱鬧。

內需股補漲機會不小

儘管美國總統拜登簽署限制行業集中化的行政命令，道瓊工業指數九日大漲，標普五○○和那斯達克綜合指數都上漲，再創收盤歷史新高；近日美股持續上漲，原來較弱勢的費半指數也補漲，站在所有均線之上，過去美股七月一向漲多跌少，上漲機率超過六成，主要是企業財報從月中起陸續公布，而今年因為去年基期相對較低，國際組織都把美國今年經濟成長率調升至七％；按市場預估，美國第二季企業財報根據 FactSet 對分析師調訪指出，標普五○○企業第二季獲利可望年增六四％，將創下逾十年最佳成績，所以接下來公布財報將較偏多。

這次解封後，消費大增，包括汽車銷售出現二手車高於新車畸形現象，而汽車、郵輪股大漲，零售的梅西、Target 等股價表現都很好，信用卡雙雄業績也成長；傳產鋼鐵甚至出現無貨可賣，紐可及美國鋼鐵等股價都是高姿態；最近則是資金流進高總市值的尖牙股蘋果及亞馬遜，費半原先只有輝達較強，不過現在砷化鎵的博通、Skyworks、科沃等姿態都很高、設備股的應材也跟上來，至少半導體族群已經弱勢一段時間，低檔應有支撐，台積電也是。四大指數只要月線不破就屬強勢。

歐洲股市只有西班牙較弱勢破季線，德、荷還創新高。亞洲股市最大事情就是中國調降存準率○．五個百分、至二○．五％，顯見中國經濟情況不好；經此利多，中港股連續彈升，尤其是科技及中小型股較多的深圳股市指數領先再創四月以來高點，只有香港恆生及國企股最弱，國企股指數今年幾乎都沒漲了。

非電子股今年獲利大爆發

相形之下，台股九日外資大賣超過四百億元，是今年以來單日第四大賣超，但指數只下跌二○四點，與今年前三次大賣超指數下跌四百至六百點不同，顯示低檔有承接買盤。主要是企業獲利大成長，今年預估以三成起跳，像是台塑四寶上半年合計大賺一三二六．五二億元，創史上最強上半年。鋼鐵股也是出現近十年來獲利最好一年；而近期線上股東會、法說會召開以及陸續除權息，都較偏多。

台股近日幾乎都是開高再壓低，主要是受鋼鐵及航運股下跌影響，航運、鋼鐵基本面都很強，只是短線漲幅五成到一倍，遇利空拉回修正令籌碼沉澱是好事，加上塑化，這三大產業今年獲利有機會向八千億元挑戰，這也是歷史三大產業同一年獲利一起爆發的一次，股價在半年線上下都具有大支撐才是。若加上金控業今年也是大豐收，獲利將超過五千億元，四大產業就將台股今年獲利推升突破一．三兆元，加上台積電、聯電、聯發科、面板雙虎等各族群獲利，台股今年獲利勢必非常好，法人預估單單上市公司就可能向三．五兆挑戰。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2152 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》