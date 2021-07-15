〈台積電法說〉劉德音：地緣政治對企業都是挑戰 疫苗採購與政治因素無關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，被問及疫苗採購相關議題，董事長劉德音表示，順利獲各方支持並簽約，不認為結果有政治因素參與其中；談及地緣政治因素的影響，他也說，對各家企業都是挑戰，但美國現任政府政策可預期性相對較高。

台積電、鴻海 (2317-TW) 暨永齡慈善社會福利事業基金會於 7 月 12 日宣布，各完成 500 萬劑 BNT(BioNTech)162b2 疫苗採購，並捐贈予衛福部疾病管制署，作為新型冠狀病毒 (COVID-19) 防疫使用，預計最快 9 月底後可依序送抵台灣。

劉德音首度回應疫苗相關事宜，他表示，雖然台灣確診個案數減少，但取得疫苗是優先事項，樂見台積電與鴻海 (2317-TW)、永齡基金會共同取得 1000 萬劑 BNT 疫苗。

外界猜測其中有政治因素介入，他則說，採購疫苗議題，一開始可能與政治有關，但最終獲各方支持、順利簽約，意味著沒有政治力參與其中，否則不會成功取得疫苗。

面對地緣政治影響，劉德音認為，對各家企業來說都是挑戰，而美國現任政府政策均照規則走，且可預期性較高，企業也較能基於法規遵循。

劉德音今年 5 月初遠距接受美國媒體訪問時曾提到，全世界都需要台灣高科技產業的支持，法說會上他再度被問及相關議題，劉德音再次強調，此次全球供應鏈受疫情影響而中斷，更凸顯台灣半導體供應鏈的重要性，各國都希望台海能維持和平，對此樂觀看待。