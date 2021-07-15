〈台積電法說〉Q2每股賺5.18元低預期 上半年EPS 10.57元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，並公布第二季財報，雙率均較上季下滑，但符合財測預期，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，低於市場預期；上半年稅後純益 2740.49 億元，年增 15.2%，每股純益 10.57 元。

台積電第二季營收 132.9 億美元，季增 2.9%，年增 28%，新台幣營收 3721.5 億元，季增 2.7%，年增 19.8%，毛利率 50%，季減 2.4 個百分點，年減 3 個百分點，營益率 39.1%，季減 2.4 個百分點，年減 3.1 個百分點；稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元。

台積電上半年營收 262.08 億美元，新台幣營收 7345.55 億元，年增 18.2%，毛利率 51.2%，年減 1.2 個百分點，營益率 40.3%，年減 1.5 個百分點；稅後純益 2740.49 億元，年增 15.2%，每股純益 10.57 元。

以製程來分，台積電第二季 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 18%，7 奈米 31%，16 奈米 14%，28 奈米 11%。

從各大平台應用來看，台積電第二季成長動能主要來自高效運算、車用電子，營收分別成長 12%，智慧型手機、物聯網分別衰退 3%、2%，消費性電子則大幅衰退 12%。

