馨手相連馨美好 預防教育庇護服務

文／理善國際關懷協會．林鳳

人生，為何會遇到不同關卡與磨難？有時常常是沒答案的。但若心中有一個信念，相信每個難題都是有意義的，則內心將有力量去面對與支撐，遇見問題探索自我找尋資源，協助受害人關關難過關關過！

勵馨倡議 友善環境

對於婦女及兒少議題，勵馨基金會致力創造友善環境，曾獲瑞士評選全球五百大非政府組織第十六名，是唯一晉身百大的台灣 NGO。勵馨在民國七十六年發現少女被賣到私娼館，為救援雛妓而有反雛妓華西街遊行，並思考替代性家庭照護成立少女中途之家，保護被賣的少女。勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨最早關心雛妓議題，後來關注兒童性侵害，在跟騷性騷熟人性侵等議題，不遺餘力倡議並落實服務。

因個案受害者多年輕女性，所以把議題擴展至性別暴力，做被害人保護服務，但被害者救不完有時很無力，所以開始挑戰與思考，不能只做下游拯救工作，應到上游阻斷問題根源，因此預防教育是很重要的，教育孩子如何面對熟人性侵，並提升自我保護意識，落實三級預防工作完整服務體系，從初級預防，到被害人保護，再到社會回歸。由保護被害人到倡議工作，期望讓社會注意相關問題的存在，督促政府制定相關法令，到學校做教育宣導，建立保護意識，及早發現可阻止問題發生或惡化。

庇護服務 預防教育

若孩子遭熟人性暴力時，王執行長以專業角度提醒，當下切勿一味指責或漠視，應以溫暖信任態度關懷孩子，創造保密安全環境，先以開放心胸聆聽，讓孩子可安心求助，進而導入相關資源支持。預防教育內容修正策略需與時俱進，例如過去告訴孩子要信任老師警察等，因這些人是保護你的人，但事實上每個族群都有害群之馬，因其身分偽關懷而成為加害人的保護傘。所以宣導上應不以職業去降低保護意識，而應是教導孩子做正確行為判斷，任何非正當理由而碰觸身體隱私處，不管他是誰就是不對，因此上游從預防教育開始教，萬一被騷擾或不幸被侵害，可向勵馨完整的服務網絡求助，也可打婦幼保護專線 113 尋求相關資源。

很多案例是兒時受害，卻到成人時才求助，從經驗分享顯示，小時候透露訊息不被大人相信，受害問題不被重視而造成二度傷害，所以若孩子釋放求助訊息時，一定要相信他接住他，接住球給出正確反應的支持，這對創傷修復有非常關鍵的影響。例如走路怪怪的有部位疼痛，但兒童因沒性知識，不會說出被性侵害字眼，但言語上可能會講「我討厭誰！」故家長應適時續問：為何討厭他？討厭他什麼？進一步去引導解開問題答案。察覺到一些細微變化，都可能是揭露加害人與保護被害人的關鍵。

培力發聲 馨手相連

勵馨防治光譜中以拒絕性暴力與熟人性侵等為主。由於勵馨與其他團體持續奔走，今年終於促使政府協商願意跟騷立法。目前勵馨編制六百人，王執行長對於助人工作有熱誠一待就三十年，當時勵馨只有三個人什麼事都要做，是個很好的學習機會，要做個案服務要去學校做宣導，甚至加入立法修法工作範疇，打開眼界有不同視野。

因單位能服務個案有限，但若立法全國動起來是整個資源納入，可幫助更多個案，自我與組織將一起更成長。從個案身上看到對生命的勇氣，是見證信念的最佳時刻，信念必有意義去學習與發揚，例如有些受害人現在很積極到校做生命教育志工。教育是最根本的，每個人都可能是別人的貴人，適時給予他人所需的溫暖與支持，一句話一個眼神都可能扭轉事件的結果。

▊勵馨基金會執行長王玥好 (右) 表示，性侵害預防教育非常重要，教導孩子提升自我保護意識。左為理善國際關懷協會執行長林鳳。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量、致力公益傳播美好。理周集團旗下之理財周刊與理善學院，歡迎公益報導或異業合作或演講邀約。www.wips.org.tw)

歡迎：公益活動、講師開課、影音製播、跨界合作

請洽：02-7726-0118

網址：www.wips.org.tw

來源：《理財周刊》1090 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》