〈台幣〉熱錢湧入 匯市午後風雲變色 升逾1角攀2周高點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會聽證會上釋出偏鴿訊號，使得美元回落，新台幣匯率今 (15) 日午盤後風雲變色，在外資積極匯入下，終場強升 1.15 角，收在 27.892 元，為逾 2 周來的高點，台北及元太外匯市場總成交值為 14.83 億美元，量能未能放大。

蘋果股價創新高，台股多頭攻勢再起，聯發科、鴻海、聯電領軍電子股走強，加上航海王、鋼鐵人全面甦醒，帶動大盤一舉攻克萬八，終場上漲 188 點，以全場最高 18034 點作收，改寫歷史新高，外資買超台股 161 億元，累計 4 個交易日已經狂買逾 700 億元。

匯市方面，新台幣兌美元以 28.01 元開盤後，最低貶至 28.04 元，隨後轉為小升，午盤前呈狹幅震盪走勢，在 28 元關卡徘徊，不過，外資下午擴大匯入力道，台幣跟隨亞幣強升，一度攻上 27.871 元，升值多達 1.36 角。

新台幣兌美元匯價終場以 27.892 元作收，升值 1.15 角，台北外匯市場成交值 9.93 億美元，元太外匯市場 4.9 億美元，合計 14.83 億美元。

鮑爾在國會作證時表示，美國經濟距離進一步實質進展還有一段距離，態度偏鴿派，美元應聲走跌，歐元、紐元等貨幣均走強。

熱錢積極流入亞洲市場，根據央行統計，日圓、韓元今天強勢升值超過 0.6%，新台幣升值 0.41%，人民幣升值 0.2%，新加坡幣與菲律賓幣同步走升。