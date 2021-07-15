南韓央行李柱烈：下月會議將討論是否升息、調整政策

南韓央行總裁李柱烈周四 (15 日) 表示，央行將在 8 月份的下一次會議上，討論提高關鍵利率事宜。此前央行淡化了疫情升溫，將削弱經濟成長的可能性。

雖然南韓央行在上午宣布，繼續維持 7 天期回購利率在 0.5% 不變，但李柱烈表示，這一決議未獲得成員一致通過，其中 Koh Seung-beom 對此表達反對，並呼籲升息 25 基點，協助推動南韓債券期貨暴跌並強化韓元。

李柱烈說，透過貨幣政策正常化來解決金融失衡問題的必要性，比以往任何時候都大，從下次會議開始，將會討論是否應該調整寬鬆政策，但是否升息，還是要看新冠疫情的發展情況。

他指出，雖然升息沒有時間表，但如果經濟復甦保持穩定，就沒有必要延遲升息。

南韓央行決議後，美元兌韓元升至 1147.77，然後出現急劇反轉，交易價格在 1146 附近，仍上漲 0.17%。

儘管前景不明朗，但許多經濟學家預期，南韓央行今年將繼續推動升息，因為最初促使央行轉向鷹派的金融風險仍然存在。掉期市場預計，未來 3 個月南韓利率至少會上調 25 個基點。

在過去的 1 個月裡，韓元是亞洲表現最差的貨幣之一，由於感染人數激增，韓元兌美元匯率下跌了約 2.5%。南韓周四報告新增近 1600 例﻿新冠確診病例。