台股站上萬八歷史新高 內外資加碼面板雙虎逾8.4萬張

台股在電子傳產聯手拉抬下攻上 18034.19 點歷史新高，三大法人買超 154.25 億元，其中外資與自營商同步鎖定面板雙虎友達、群創，合計買超逾 8.4 萬張。

三大法人中外資與自營商同步站在買方，外資買超 162.02 億元、自營商買超 20.93 億元，惟投信反手賣超 28.7 億元。

外資買超標的鎖定電子與面板，聯電獲外資敲進 5.7 萬餘張，友達與群創分別獲買超 4 萬餘張、3.3 萬餘張，開發金也獲買超 3 萬餘張，貨櫃三雄中陽明獲買超 2.4 萬張，萬海也獲 1.1 萬張買超。

賣超前五大標的中，期街口布蘭特正遭調節 3.7 萬張、台玻與聚亨分別遭調節 1 萬餘張，華邦電則遭賣超 9918 張，富邦越南則遭調節 7988 張。

自營商買超除了 ETF 外，還包括面板雙虎，其中國泰台灣 5G 獲買超 1.8 萬張、元大滬深 300 正 2 獲買超 1 萬餘張、中信關鍵半導體獲買超 4919 張，群創與友達則分別獲買超 6280 張、4521 張。

賣超前五大標的包含，中信中國高股息遭調節 1.6 萬張、英業達 1.5 萬張、國泰智能電動車與富邦越南分別遭調節 1.1 萬張，元大台灣 50 反 1 則遭調節 7194 張。

投信買超前五大標的分別為：日月光 1101 張、欣興 899 張、台玻 895 張、華邦電 503 張、盛群 446 張；賣超前五大則有金像電 5036 張、群創 4511 張、中鋼 3501 張、裕民 2975 張、永豐餘 2675 張。