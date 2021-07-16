〈能源盤後〉OPEC妥協 新冠疫情復燃 WTI原油跌至1個月低點

週四 (15 日) 交易，原油期貨價格收低，拖累 WTI 原油下降至 1 個月最低點。前一天數據顯示美國汽油供應增加，報導稱沙烏地阿拉伯和 U.A.E. 達成協議，8 月起進一步放寬產量限制。

對 delta 新冠變種病毒的擔憂情緒也導致油價疲軟，因為該病毒已令一些國家 (亞洲為最) 重新實施防疫封鎖措施，削弱了能源的需求。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，「我們確實認為 Delta 變種病毒是最大的因素，因為亞洲正出問題，而歐洲已經有問題。」

美國新冠病例也再次上升，「這可能會挫傷未來幾日或幾週該國疫苗接種率仍低的地區之石油需求。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.48 美元或近 2%，收每桶 71.65 美元，根據道瓊市場數據，此為最近月契約自 6 月 8 日以來最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.29 美元或 1.7%，收每桶 73.47 美元，為 7 月 7 日以來最低收盤價。

原油週三大跌，係因報導稱相互妥協，知情人士透露，在一份更廣泛的 OPEC + 協議中，沙國也同意了 U.A.E 生產量可提高這一點。

OPEC + 本月初談判破裂，8 月起至 12 月放寬產量限制 40 萬桶 / 日的提議遭 UAE 阻擋後，石油交易一直不穩定。UAE 要求調升判斷產量的基準線 (目前約 316 萬桶 / 日)。根據報導，沙國做出妥協，U.A.E. 自 4 月起可以將基準線調高至 365 萬桶 / 日。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「目前還不清楚 UAE 石油產量增加的程度會不會抵銷 OPEC + 既定的增產，亦即其他國家增產程度減少，若然，他們應該不願意接受。」

「如果不是，那 UAE 的增產就會是 OPEC + 既定的增產量以上多出來的，最終可能導致市場上的石油過多。」

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，交易者將密切關注 OPEC+ 是否召開會議，如報導所指地批准雙方妥協後的協議。

「根據規定，所有 OPEC + 成員必須一致同意調升 UAE 產量基準，才能成為正式的 OPEC + 政策，所以沒有會議就意味著雙方還沒達成協議。」他說。

OPEC 月報

OPEC 週四預期，今年全球石油需求增加 600 萬桶 / 日，與 6 月時的預估值相同，總需求預計平均為 9660 萬桶 / 日。

OPEC 在其月報指出，大眾「堅定相信」2022 年全球經濟成長，因為屆時新冠病毒疫情更加受控，尤其是新興和開發中國家。預計明年石油需求將恢復到疫情大流行前的水準。2022 年全球石油需求將較 2021 年增加 330 萬桶 / 日，達到平均需求量 9986 萬桶 / 日。預計需求將在 2022 年下半年突破 1 億桶 / 日的里程碑。

其他能源商品交易

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.9% ，收每加侖 2.25 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.11 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3%，收近每百萬 Btu 3.61 美元。

EIA 週四公布，上週 (7/9 止) 美國天然氣庫存增加 550 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 460 億立方英呎。