〈能源盤後〉原油技術性逆轉回升 但WTI創3月來最大單週跌幅

週五 (16 日) 交易，原油期貨價格收高，但 WTI 原油創 3 月以來最大單週跌幅，係因全球市場有更多原油供應量的可能性以及需求前景的風險令其承壓。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 將週五價格上漲部分歸因於預期，即「如果市場要有足夠的動力來滿足未來的石油需求，那麼油價將必須更大幅度上漲。」

然而，週五上漲更有可能偏向技術性，係因交易者開始了解到，市場因消費者信心疲弱而走跌的程度「可能有點反應過度，主要是因為零售銷售仍然非常強勁。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 16 美分或近 0.2%，收每桶 71.81 美元，盤中低點觸及 70.41 美元。

本週 WTI 原油期貨價格下跌 3.7%，根據道瓊市場數據，此為最近月期貨價格自 3 月 26 日止的當週以降最大單週跌幅。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 12 美分或 0.2%，收每桶 73.59 美元。

本週 Brent 原油期貨價格下跌 2.6%，為 5 月以降最大單週跌幅。

週五密歇根大學的美國消費者信心指數公布後，原油價格一度大跌。該數據 7 月自前月的 85.5 下降至 80.8。

「消費者信心驚人大降，這確實打擊了石油。與此同時，零售額飆升，但大眾花錢消費時卻沒那麼有信心。」

「無論如何，密歇根大學消費者信心的驚人下降導致油價下跌，因為市場擔心這會減少消費者對汽油的需求。」Flynn 說。EIA 週三公布，隱含的車用汽油需求週數據下降。

據報導，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 與沙烏地阿拉本週已達成協議，OPEC + 自 8 月起可進一步放鬆產量限制，這是本週油價下跌的原因之一。

Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 表示，「即使沙國和 UAE 雙方妥協，但 OPEC + 協議仍可能破局的可能性表明，OPEC + 不會為了推高油價而阻止足夠的石油進入市場。」

他稱，「報導稱 UAE 取得妥協，這短期內可能會引起其他國家也吵著要解除配額，但這至少對市場心理不利。」

美國方面，數據顯示產量可能增加。貝克休斯 (BKR-US) 週五公布，美國活躍石油鑽井平台數量連續第三週攀升。

與此同時，由於 delta 新冠變種病毒迅速散播，全球新冠病例已上升，引起市場擔憂可能要恢復防疫限制，而這將限制能源需求。

Sevens Report Research 分析師週五報告指出，「delta 新冠變種病毒迅速散播，以及海外新防疫限制，加上 EIA 本週數據內有令人失望的需求標準，正在打壓市場的需求前景。」

RBC 資本市場分析師表示，「所有跡像都表明，OPEC + 正朝向一項有可能做出的妥協協議邁進，這將讓 UAE 可以調升判斷產量的基準線，但其他產油國恐怕也會將要求同等待遇，可能會延長審議時間。」

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 寫道，「與此同時，有鑑於未來幾個月到年底，美國原油庫存深度下降，以及石油需求大增而供應短缺龐大的前景，原油價格這樣的下跌非常明顯。」

他指出，OPEC 在週四發布的月報中預期，今年年底之前石油需求會上升至 9900 萬桶 / 日，較今年上半年多了 500 萬桶 / 日。OPEC 預計需求將在 2022 年恢復到疫情爆發前的水準，且在當年稍晚達到 1 億桶 / 日的水準。

其他能源商品交易