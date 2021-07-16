新債王岡拉克解密殖利率低檔原因 持續看多股市

素有「新債王」之稱的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 周四 (15 日) 表示，美國經濟自疫情中復甦引領通膨走升，美債殖利率卻走低實際上並非神秘的現象，主因於目前機構投資人購債需求旺盛所致。

岡拉克接受 CNBC 採訪時表示，金融體系流動性仍充沛，買家仍渴望購買政府公債，這是推動物價上漲而殖利率相對下滑的關鍵原因。10 年期美債殖利率在兩個月前觸及 1.7% 高點後，周四報 1.303%。

由於聯準會 (Fed) 已釋出鷹派信號，考慮結束每月 1200 億美元的資產購買計畫，其中包括約 800 億美元的美債，理論上殖利率應該因此走高，再加上預期通膨飆升也會侵蝕債券價值，如此可能會引發美債拋售，並推高殖利率。

不過，岡拉克表示，退休基金、海外買家和其他投資者美債購買需求依然強勁，且退休基金正在轉向購買美國長債，這進一步壓低殖利率。此外，銀行存款非常充裕，正為金融市場造成混亂。

目前隔夜反向附買回協議 (ON RRP) 需求規模已達到 1 兆美元水準。ON RRP 允許銀行和貨幣市場共同基金的合格機構投資人，能在短期融資利率低檔時，將大量現金存放在聯準會，進而換取美國公債等高信評的抵押品。

市場人士指出，回購市場已吸收目前美國貨幣市場基金過剩流動性。

另一方面，岡拉克仍然看多股市，現階段仍能持有股票，他已經降低現金水位，並提高股票部位，在市場對未來聯準會減少購債計畫更加明確前，持有股票是明智之選。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在周四參議院聽證會中表示，由於經濟重啟，使通膨遠遠高於 2%，使聯準會對此感到不安，但認為現階段通膨為暫時性現象。

然而，岡拉克不認為是暫時性現象，並指出聯準會目前面臨不穩定局面，可能為了抑制通膨移除貨幣刺激，卻冒著讓還不穩定的勞動力市場出現波動的風險。

岡德拉表示：「目前為止，聯準會已經證明暫時性的定義有誤，這些官員原先預估為一、兩個月，現在已變成 6 至 9 個月，一些官員可能認為這種通膨將比原先想像還要長。而債市似乎相信聯準會的說法。」