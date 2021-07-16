北美、歐洲運費續揚但漲幅放緩 LA長灘港負責人：運量已達高峰

本周亞洲到美國、歐洲的貨櫃運費持續刷新紀錄，但較上周漲幅相比有所放緩，隨著企業進入補庫存旺季，預料運輸成本仍將維持高點，洛杉磯港口負責人認為運量需求可能已達高峰，未來美國消費品需求將持穩。

德魯里世界貨櫃指數 (Drewry World Container Index) 自中國上海運到美國洛杉磯的 40 呎貨櫃現貨運價，周四 (15 日) 進一步上揚至 9733 美元，較前周增 1%，周漲幅正在放緩，但仍較去年大漲 236%。

此外，上海至鹿特丹的運費上升至 12954 美元，較上周約增加 1.2%。反映 8 條的主要貿易路線的綜合指數升至 8883 美元，周增 0.9%，較去年飆漲 339%。

上海至洛杉磯、鹿特丹運價走勢 (圖: Bloomberg)

洛杉磯港周三表示，6 月進口量為 46.7 萬 TEUs (20 呎標準貨櫃)，而出口量降至 9.6 萬 TEUs ，是 2005 年來最低水準。長灘港進口量上月增加 18.8% 至 35.7 萬 TEUs ，出口下降 0.5% 至 11.7 萬 TEUs。總計兩個港口的進口量較 2019 年同月上升 13.3%。

監測港口交通的美國官員說，截至周三晚間，洛杉磯長灘港等待卸貨的貨輪總數為 18 艘，上周為 20 艘，今年 2 月初曾高達到 40 艘的高峰。

不過，塞港的現象下半年有望趨緩，長灘港執行董事 Mario Cordero 說，雖然港口預計電商將推動今年下半年的貨運需求，但運量可能已達到高峰，6 月數據表明隨著美國經濟持續開放、服務業更加普及，消費者對商品的需求將逐漸趨於平穩。

而洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 認為，接下來到年底這段期間，消費品的需求有望保持穩定，秋季服飾、開學用品和萬聖節商品正抵達港口，一些零售商正也在提前為年底消費旺季進貨，所有跡象都表明下半年經濟仍將維持強勁成長。

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