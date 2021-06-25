中國加速生產貨櫃 海運貨櫃短缺問題舒緩

周五 (25 日) 陸媒報導指出，中國交通運輸部表示，中國生產航運貨櫃的企業正加速生產力道，目前的月產能已提高至 50 萬標準貨櫃。5 月份中國主要港口的空櫃短缺數量已經下滑至 1.3%，空箱短缺情況已開始舒緩。

中國交通運輸部稱海運運價上漲是因為供需缺口所造成，從需求的角度來看，因受到新冠疫情影響，全球很多國家的產業鏈、供應鏈都受到嚴重衝擊。而中國經濟率先復甦，產業鏈、供應鏈回到常軌，使得中國進出口貿易需求大幅增長。

從供給的角度來看，目前約有 1% 的船隻處於維修，全球海運運力已經全數投入到運輸中，甚至包括部分非貨櫃商船，如雜貨商船也被用來承攬貨櫃。

(圖片: AFP)

中國交通運輸部補充提到，一些突發事件也對海運運力造成一定影響。今年 3 月份，蘇伊士運河的擱淺事故導致運河關閉 6 天，開放以後船隻集中到港口，引發塞港，導致整個海運效率降低。同時，一些區域性衝突也使得局部航運市場受到影響。

再者就是受到新冠疫情影響，全球港口作業效率降低。疫情期間，港口作業工人要封閉管理，各個國家都採取相應的措施，使裝卸效率降低。二是海運船員換班受影響，而換班過程中也受防疫干擾，效率也會降低。

目前中國對全球主要航線上，1 月～5 月，各主要船運公司投入的艙位數大幅增長。其中，北美航線運力達到 551 萬標準貨櫃，比去年同期增長 65%，歐洲航線運力也比 2020 年增長 38%。

中國交通運輸部強調，針對備受市場關注的貨櫃短缺問題，近期因空櫃周轉緊俏，生產貨櫃企業正擴大生產力道，目前月產能已經提高到 50 萬標準貨櫃。到 5 月，中國主要港口的空櫃短缺量已經降到 1.3%。

2020 年中國海運船隊運力規模達到 3.1 億噸，居世界第二位。中遠海運集團、招商局集團經營船舶運力規模分別達到全球綜合類航運企業第一和第二。

