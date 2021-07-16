成功開發疫苗市值狂飆 Moderna將納入標普500指數 盤後漲逾7%

標普道瓊指數公司周四 (15 日) 盤後宣布，生技公司 Moderna (MRNA-US) 將於本月 21 日納入標普 500 指數，取代目前的 Alexion 製藥 (ALXN-US) ，讓成功研發新冠肺炎一舉成名的 Moderna 盤後股價大漲逾 7%。

Moderna 周四收盤上漲 5.28%，盤後大漲 7.19% 至每股 278.35 美元，目前市值約 1000 億美元。Moderna 今年來大 149%，而標普 500 指數今年僅上漲 16%。

標普道瓊指數公司透過聲明表示，Moderna 將於 7 月 21 日開盤前取代 Alexion 製藥，成為追蹤標普 500 指數的眾多基金與退休基金的新標的。

Moderna 在成功研發新冠肺炎疫苗前還僅是不為人知的新創藥廠，但在通過美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的緊急使用授權後聲名大噪，Moderna 的疫苗與知名藥廠輝瑞 (PFE-US) 同樣使用 mRNA 技術，效力都超過 90%。

英國藥廠阿斯特捷利康於去年 12 月宣布以 390 億美元宣布收購即將被剔除的 Alexion 製藥，預計收購流程將完成。