〈美股盤後〉小米超車蘋果 台積電ADR暴跌 費半收黑逾2%

週四 (15 日) 聯準會主席鮑爾赴國會聽證會持續「放鴿」，摩根士丹利等美企繳出不錯財報成績單，但台積電最新財報顯示獲利遜預期，十年期美債殖利率暴跌，能源、科技股領跌，晶片股一片血染，四大指數僅道瓊小幅收紅，創下歷史次高，費半收黑逾 2%，連續第三個交易日下跌。

週四鮑爾出席參議院銀行委員會作證，他坦承 Fed 對近期的通膨高於預期感到焦慮，但仍預期大部分的通膨壓力將會緩解。

美國財政部長葉倫週四呼應鮑爾，物價可能會在未來幾個月繼續上漲，但會隨著時間的推移而緩解，她擔憂房價飆升之際，會給低收入家庭帶來壓力。

週四經濟數據顯示，美國上週初領失業金報 36 萬人，續領失業金報 324 萬人，再度下探疫情爆發後低點。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.88 億例，死亡數突破 406 萬例，美國累計確診超過 3397 萬例，累計死亡數超過 60.8 萬。印度累計確診超過 3098 萬例，巴西累計確診 1920 萬例。

週四 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 53.79 點，或 0.15%，收 34,987.02 點。

標普 500 指數下跌 14.27 點，或 0.33%，收 4,360.03 點。

那斯達克指數下跌 101.8 點，或 0.70%，收 14,543.1 點。

費城半導體指數下跌 71.4 點，或 2.17%，收 3,217.7 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，公用事業、必需消費品、金融領漲，能源、資訊科技和非必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.45%；臉書 (FB-US) 跌 0.91%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.37%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。

道瓊成分股漲跌互見。聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.28%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.21%；Visa (V-US) 上漲 1.04%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.11%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.92%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.34%。

費半成分股血染。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.26%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.81%；美光 (MU-US) 下跌 2.00%；AMD (AMD-US) 下跌 2.38%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.41%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.59%。

台股 ADR 僅日月光獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.51%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.58%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電週四召開法說會，第二季每股純益 (EPS) 為 5.18 元，折合美國存託憑證 (ADR) 每單位為 0.93 美元，毛利率降到 50%、營益率降至 39.1%，形成雙率雙降，拖累台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.51% 至每股 117.53 美元。

小米 (XIACY-US) 下跌 1.15% 至每股 17.20 美元。市場研究顧問公司 Canalys 指出， 2021 年第二季中國手機廠牌小米首次取代蘋果，成為第二大智慧型手機製造商，小米第二季全球市占為 17%，僅次於三星的 19%。

蘋果 (AAPL-US) 前一日創下 149.15 美元歷史新高後下跌 0.45%，報每股 148.48 美元。摩根士丹利考量到 iPhone 和服務業務的樂觀前景，大摩分析師提高蘋果目標價至 166 美元，維持「增持」評級。

摩根士丹利提高蘋果目標價至 166 美元 (圖片：AFP)

大型銀行股財報持續公布中，摩根士丹利 (MS-US) 上漲 0.18% 至每股 92.63 美元。摩根士丹利第二季財報優於預期，部分歸功於其財富管理和投資部門獲利大增。

IBM (IBM-US) 漲 0.48% 至每股 140.45 美元。該公司週四宣佈收購企業軟體和技術服務公司 Bluetab Solutions，擴大其數據和混合雲諮詢業務，預計 2021 年第三季完成。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.43% 至每股 650.60 美元。摩根士丹利預測，特斯拉推出飛天汽車產品只是時間問題，將特斯拉目標價上看 1000 美元。

經濟數據

美國 7 月紐約 Fed 製造業指數報 43.0，預期 18.7，前值 17.4

美國 7 月費城 Fed 製造業指數報 21.9，預期 28，前值 30.7

美國 6 月工業產出月增率報 0.4％，預期 0.6%，前值自 0.8% 下修至 0.7%

美國上周 (7/10) 初領失業金報 36 萬人，預期 35 萬人，前值自 37.3 萬人上修至 38.6 萬人

美國上周 (7/3) 續領失業金報 324.1 萬人，預期 330 萬人，前值自 333.9 萬人上修至 336.7 萬人

華爾街分析

MUFG EMEA 地區全球市場研究主管 Derek Halpenny 稱，市場定價完美，現在面臨 Fed 縮減購債政策的不確定性，風險情緒積極度肯定已消退。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，儘管鮑爾認為部分物價通膨壓力是暫時的，但一些長期壓力可能難以逆轉。儘管如此，市場的波動性仍然很低，這反映了市場對 Fed 的信心，很大程度上相信 Fed 不會很快升息，而且即便真的升息，也不會升得那麼高。

ASYMmetric ETF 執行長 Schuringa 認為，在 K 型復甦的狀態，將需要消費者參與進來、保持健康並提供支援，因為必須要從 Fed 支援的經濟轉為消費者支持的經濟。展望未來，一些分析師預測美股將出現大幅波動，可能還會出現盤整。

Janney Montgomery Scott 的首席投資策略分析師 Mark Luschini 指出，基於技術分析和當前宏觀經濟環境，未來幾週美股可能會出現一些劇烈波動，可能包括標普年初迄今以來更大的回檔，今年下半年跌幅可能達 10%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主