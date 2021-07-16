Q2全球手機出貨三星居冠 小米擠下蘋果首度排第二

周五 (16 日) Canalys Research 公佈報告指稱，今年第二季全球智慧手機出貨量排名第一為三星，佔總出貨量的 19%。小米(1810-HK) 則是首度躍居第二，市佔率達到 17%，年成長逾八成，是前五大手機製造商中漲幅最大者。

蘋果 (AAPL-US) 則以 14% 的市佔位居第三，而 vivo 和 OPPO(兩者市佔均為 10%)保持強勁成長的趨勢，年增率均逼近三成僅次於小米，雙雙躋身前五名。

報告內容指出，2021 年第二季，隨著新冠病毒疫苗在全球各地推出，對於各國經濟和民眾而言的生活「新常態」開始形成，全球智慧手機出貨量大增 12%。

(圖片: AFP)

Canalys Research 經理 Ben Stanton 表示：「小米的海外業務正在迅速增長。例如，小米在拉丁美洲、非洲和西歐的出貨量分別飆長逾 300%、150% 和 50%。」他表示隨著這種成長，該公司正在發生進化，其商業模式已從「挑戰者」轉變為「在位者」。不過，小米在很大程度上仍然偏向大眾市場，與三星和蘋果相比，其平均售價分別低 40% 和 75%。

Ben Stanton 提到小米為了提高產品平均售價，今年的一個主要優先事項是增加 Mi 11 Ultra 等高階手機的銷售量。但這將是一場硬仗，因為 Oppo 和 Vivo 也有著相同的目標，都願意在線上行銷領域中投入大量資金，以不同於小米的方式打造自己的品牌。

此外，他表示在全球半導體供應短缺的情況下，所有供應商都在努力爭取零組件供應，但小米已經將目光轉向一個新目標，就是取代三星成為全球最大的智慧手機廠商。

